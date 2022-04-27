https://arabic.sputniknews.com/20220427/السيسي-يفتتح-مسجد-الحسين-بعد-تجديده-والرئاسة-تنشر-صورة-للضريح-1061655284.html
السيسي يفتتح مسجد الحسين بعد تجديده... والرئاسة تنشر صورة للضريح
السيسي يفتتح مسجد الحسين بعد تجديده... والرئاسة تنشر صورة للضريح
أعلن المتحدث الرسمي باسم رئااسة الجمهورية في مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم الأربعاء، مسجد الحسين، في القاهرة، بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T07:33+0000
2022-04-27T07:33+0000
2022-04-27T07:33+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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ونشر المتحدث الرسمي للرئاسة صورة للمقصورة الجديدة للضريح، وأشار إلى أنه سيشارك الرئيس في افتتاح المسجد السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة في الهند، وعدد من الأمراء من أشقائه وأنجاله.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن "تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب".وأوضح بأن التوجيهات بأن يحدث التجديد "بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات".وتابع المتحدث الرسمي أن التوجيهات الرئاسية شملت "التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة فى تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية".
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي يفتتح مسجد الحسين بعد تجديده... والرئاسة تنشر صورة للضريح
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أعلن المتحدث الرسمي باسم رئااسة الجمهورية في مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم الأربعاء، مسجد الحسين، في القاهرة، بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح.
ونشر المتحدث الرسمي للرئاسة صورة للمقصورة الجديدة للضريح، وأشار إلى أنه سيشارك الرئيس في افتتاح المسجد السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة في الهند، وعدد من الأمراء من أشقائه وأنجاله.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن "تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب".
وأوضح بأن التوجيهات بأن يحدث التجديد "بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات".
وتابع المتحدث الرسمي أن التوجيهات الرئاسية شملت "التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة فى تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية".