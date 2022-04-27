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رئيسي يؤكد لوزير الدفاع الصيني أولوية تنفيذ اتفاقية التعاون الشاملة مع بكين
رئيسي يؤكد لوزير الدفاع الصيني أولوية تنفيذ اتفاقية التعاون الشاملة مع بكين
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال استقباله وزير الدفاع الصيني في فانغ، اليوم، أولوية تنفيذ اتفاقية التعاون الشاملة لمدة 25 عاما مع بكين. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
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طهران - سبوتنيك. وقال رئيسي، بحسب موقع الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن "‏هناك أولوية لتنفيذ اتفاقية التعاون الشاملة لـ25 عاما مع بكين وعازمون على توسيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".وأكد رئيسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "ايرنا"، أن الأمريكيين الذين أرادوا ممارسة أقسى "الضغوطات على إيران عبر خرقهم للاتفاق النووي، يعترفون اليوم رسميا بهزيمتهم المدوّية في ممارسة سياسة الضغوط القصوى".وشدد رئيسي على أن سياسة "الأحادية والهيمنة" تهدف إلى "التحكم بالدول الأخرى ومنع التنمية الاقتصادية المستدامة في العالم"، مؤكدا أن "مناهضة الأحادية وإرساء الاستقرار والنظم يتوفر فقط عبر تعاون الدول والقوى المستقلة والمتظافرة فكريا".
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العالم, الصين, إيران

رئيسي يؤكد لوزير الدفاع الصيني أولوية تنفيذ اتفاقية التعاون الشاملة مع بكين

13:52 GMT 27.04.2022
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لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال استقباله وزير الدفاع الصيني في فانغ، اليوم، أولوية تنفيذ اتفاقية التعاون الشاملة لمدة 25 عاما مع بكين.
طهران - سبوتنيك. وقال رئيسي، بحسب موقع الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن "‏هناك أولوية لتنفيذ اتفاقية التعاون الشاملة لـ25 عاما مع بكين وعازمون على توسيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

من جهته، أكد وزير الدفاع الصيني أن "‏تعزيز العلاقات الإيرانية الصينية خاصة في ظل الأزمات وانعدام الاستقرار العالمي يساهم في توفير الأمن للمنطقة والعالم ويمكن للبلدين التعاون في مختلف القضايا العالمية".

وأكد رئيسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "ايرنا"، أن الأمريكيين الذين أرادوا ممارسة أقسى "الضغوطات على إيران عبر خرقهم للاتفاق النووي، يعترفون اليوم رسميا بهزيمتهم المدوّية في ممارسة سياسة الضغوط القصوى".
قطار تافريا، عبر مسار السكة الحديدية سان بطرسبورغ - سيفاستوبل، يصل محطة القطارات سيفاستوبل، القرم، روسيا 25 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
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أمس, 11:59 GMT

وبين الرئيس الإيراني أن التطورات الجارية إقليميا وعالميا تظهر أهمية التعاون الاستراتيجي القائم بين إيران والصين أكثر من أي وقت مضى.

وشدد رئيسي على أن سياسة "الأحادية والهيمنة" تهدف إلى "التحكم بالدول الأخرى ومنع التنمية الاقتصادية المستدامة في العالم"، مؤكدا أن "مناهضة الأحادية وإرساء الاستقرار والنظم يتوفر فقط عبر تعاون الدول والقوى المستقلة والمتظافرة فكريا".
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