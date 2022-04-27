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https://arabic.sputniknews.com/20220427/طرح-لوحة-تقدر-بملايين-الدولارات-في-مزاد-عبر-الإنترنت-لمساعدة-الجنود-الروس-والمدنيين-في-دونباس-1061665345.html
طرح لوحة تقدر بملايين الدولارات في مزاد عبر الإنترنت لمساعدة الجنود الروس والمدنيين في دونباس
طرح لوحة تقدر بملايين الدولارات في مزاد عبر الإنترنت لمساعدة الجنود الروس والمدنيين في دونباس
تم عرض لوحة ثمينة يقدر سعرها بـ8 ملايين دولار للبيع في مزاد علني عبر الإنترنت لمساعدة الجنود والمدنيين الروس في إقليم دونباس. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:53+0000
2022-04-27T11:53+0000
روسيا
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قال الكاتب والمدون ألكسندر زوتشكوفسكي في قناته على تليغرام، إنه تم الاتصال به من قبل أشخاص وعرضوا بيع لوحة "مورناو"، لإرسال العائدات من البيع لمساعدة إقليم دونباس.تبلغ التكلفة التقديرية للوحة بـ 8 ملايين دولار، وسيُفتتح المزاد من سعر 4 ملايين دولار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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روسيا

طرح لوحة تقدر بملايين الدولارات في مزاد عبر الإنترنت لمساعدة الجنود الروس والمدنيين في دونباس

11:53 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورالمدنيون يختبؤون في الملاجئ في جمهوربية دونباس
المدنيون يختبؤون في الملاجئ في جمهوربية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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تم عرض لوحة ثمينة يقدر سعرها بـ8 ملايين دولار للبيع في مزاد علني عبر الإنترنت لمساعدة الجنود والمدنيين الروس في إقليم دونباس.
قال الكاتب والمدون ألكسندر زوتشكوفسكي في قناته على تليغرام، إنه تم الاتصال به من قبل أشخاص وعرضوا بيع لوحة "مورناو"، لإرسال العائدات من البيع لمساعدة إقليم دونباس.
تبلغ التكلفة التقديرية للوحة بـ 8 ملايين دولار، وسيُفتتح المزاد من سعر 4 ملايين دولار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:00 GMT
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