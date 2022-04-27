https://arabic.sputniknews.com/20220427/طرح-لوحة-تقدر-بملايين-الدولارات-في-مزاد-عبر-الإنترنت-لمساعدة-الجنود-الروس-والمدنيين-في-دونباس-1061665345.html
طرح لوحة تقدر بملايين الدولارات في مزاد عبر الإنترنت لمساعدة الجنود الروس والمدنيين في دونباس
طرح لوحة تقدر بملايين الدولارات في مزاد عبر الإنترنت لمساعدة الجنود الروس والمدنيين في دونباس
تم عرض لوحة ثمينة يقدر سعرها بـ8 ملايين دولار للبيع في مزاد علني عبر الإنترنت لمساعدة الجنود والمدنيين الروس في إقليم دونباس. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:53+0000
2022-04-27T11:53+0000
2022-04-27T11:53+0000
روسيا
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قال الكاتب والمدون ألكسندر زوتشكوفسكي في قناته على تليغرام، إنه تم الاتصال به من قبل أشخاص وعرضوا بيع لوحة "مورناو"، لإرسال العائدات من البيع لمساعدة إقليم دونباس.تبلغ التكلفة التقديرية للوحة بـ 8 ملايين دولار، وسيُفتتح المزاد من سعر 4 ملايين دولار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
طرح لوحة تقدر بملايين الدولارات في مزاد عبر الإنترنت لمساعدة الجنود الروس والمدنيين في دونباس
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تم عرض لوحة ثمينة يقدر سعرها بـ8 ملايين دولار للبيع في مزاد علني عبر الإنترنت لمساعدة الجنود والمدنيين الروس في إقليم دونباس.
قال الكاتب والمدون ألكسندر زوتشكوفسكي في قناته على تليغرام، إنه تم الاتصال به من قبل أشخاص وعرضوا بيع لوحة "مورناو"، لإرسال العائدات من البيع لمساعدة إقليم دونباس.
تبلغ التكلفة التقديرية للوحة بـ 8 ملايين دولار، وسيُفتتح المزاد من سعر 4 ملايين دولار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.