عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220427/فرنسا-تعطل-الإنترنت-في-عدة-مدن-بسبب-قطع-متعمد-في-الكابلات-1061663165.html
فرنسا... تعطل الإنترنت في عدة مدن بسبب قطع "متعمد" في الكابلات
فرنسا... تعطل الإنترنت في عدة مدن بسبب قطع "متعمد" في الكابلات
شهدت عدة مدن فرنسية، اليوم الأربعاء، تعطلا في خدمة الإنترنت بسبب أعمال تخريب، وصفت بـ"المتعمدة". 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:04+0000
2022-04-27T11:04+0000
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101650/23/1016502336_0:109:2145:1315_1920x0_80_0_0_e572216397d8a05c3bbb3e162e33b8f2.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أنه "تم رصد حالات تباطؤ وانقطاع في الوصول إلى الإنترنت في عدة مدن فرنسية كبرى بعد أعمال تخريب طالت شبكة الألياف الضوئية".ووفقا للوكالة، أكدت وزارة الاقتصاد أنه تم إبلاغها بمشكلة "قطع كابلات الإنترنت" التي يمكن أن تكون بمثابة أعمال تخريب متعمد.في حين ذكرت شركة اتصالات "فري"، أن "أعمال خبيثة متعددة" استهدفت كابلات الألياف الضوئية التابعة لها.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101650/23/1016502336_122:0:2021:1424_1920x0_80_0_0_6e87ffc8717c62af8a6191fabf6ced2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

فرنسا... تعطل الإنترنت في عدة مدن بسبب قطع "متعمد" في الكابلات

11:04 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Stockdonkeyإنترنت
إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Stockdonkey
تابعنا عبرTelegram
شهدت عدة مدن فرنسية، اليوم الأربعاء، تعطلا في خدمة الإنترنت بسبب أعمال تخريب، وصفت بـ"المتعمدة".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أنه "تم رصد حالات تباطؤ وانقطاع في الوصول إلى الإنترنت في عدة مدن فرنسية كبرى بعد أعمال تخريب طالت شبكة الألياف الضوئية".
ووفقا للوكالة، أكدت وزارة الاقتصاد أنه تم إبلاغها بمشكلة "قطع كابلات الإنترنت" التي يمكن أن تكون بمثابة أعمال تخريب متعمد.
في حين ذكرت شركة اتصالات "فري"، أن "أعمال خبيثة متعددة" استهدفت كابلات الألياف الضوئية التابعة لها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала