https://arabic.sputniknews.com/20220427/فرنسا-تعطل-الإنترنت-في-عدة-مدن-بسبب-قطع-متعمد-في-الكابلات-1061663165.html
فرنسا... تعطل الإنترنت في عدة مدن بسبب قطع "متعمد" في الكابلات
فرنسا... تعطل الإنترنت في عدة مدن بسبب قطع "متعمد" في الكابلات
شهدت عدة مدن فرنسية، اليوم الأربعاء، تعطلا في خدمة الإنترنت بسبب أعمال تخريب، وصفت بـ"المتعمدة". 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:04+0000
2022-04-27T11:04+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أنه "تم رصد حالات تباطؤ وانقطاع في الوصول إلى الإنترنت في عدة مدن فرنسية كبرى بعد أعمال تخريب طالت شبكة الألياف الضوئية".ووفقا للوكالة، أكدت وزارة الاقتصاد أنه تم إبلاغها بمشكلة "قطع كابلات الإنترنت" التي يمكن أن تكون بمثابة أعمال تخريب متعمد.في حين ذكرت شركة اتصالات "فري"، أن "أعمال خبيثة متعددة" استهدفت كابلات الألياف الضوئية التابعة لها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
فرنسا... تعطل الإنترنت في عدة مدن بسبب قطع "متعمد" في الكابلات
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شهدت عدة مدن فرنسية، اليوم الأربعاء، تعطلا في خدمة الإنترنت بسبب أعمال تخريب، وصفت بـ"المتعمدة".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أنه "تم رصد حالات تباطؤ وانقطاع في الوصول إلى الإنترنت في عدة مدن فرنسية كبرى بعد أعمال تخريب طالت شبكة الألياف الضوئية".
ووفقا للوكالة، أكدت وزارة الاقتصاد أنه تم إبلاغها بمشكلة "قطع كابلات الإنترنت" التي يمكن أن تكون بمثابة أعمال تخريب متعمد.
في حين ذكرت شركة اتصالات "فري"، أن "أعمال خبيثة متعددة" استهدفت كابلات الألياف الضوئية التابعة لها.