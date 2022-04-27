https://arabic.sputniknews.com/20220427/هل-يمثل-العراق-منطقة-صراع-اقتصادي-عالمي-1061664605.html
هل يمثل العراق منطقة صراع اقتصادي عالمي
هل يمثل العراق منطقة صراع اقتصادي عالمي
تعد الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين العراق والصين، وفقا لخبراء اقتصاديين، مهمة جدا لكلا البلدين، والتي تم توقيعها في سبتمبر/أيلول من العام 2019، حيث تمتاز... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T11:38+0000
2022-04-27T11:38+0000
2022-04-27T11:38+0000
راديو
هموم عراقية
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هل يمثل العراق منطقة صراع اقتصادي عالمي
هل يمثل العراق منطقة صراع اقتصادي عالمي
فاستهلاك الصين من النفط يزداد سنوياً، بنحو 9 مليون طن سنويا، كما يتوقع المحللون أن تتضاعف حصة الصين من الاستهلاك النفطي العالمي، لتصل إلى 14% في العقد القادم، وهذا يعني أن النفط سيكون له أثر كبير في تحديد استراتيجيات الصين المستقبلية، وبالتالي يشكل العراق مصدراً مهماً ومستقراً للنفط، يمكن للصين الاعتماد عليه، خاصة في حال تحرره وتخلصه من النفوذ الأمريكي الذي لطالما منع مثل هكذا توجه بين البلدين في السابق.وعن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي حازم هادي:وأضاف هادي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
هل يمثل العراق منطقة صراع اقتصادي عالمي
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تعد الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين العراق والصين، وفقا لخبراء اقتصاديين، مهمة جدا لكلا البلدين، والتي تم توقيعها في سبتمبر/أيلول من العام 2019، حيث تمتاز بأنها لا ترتب على العراق أي التزامات مالية مسبقة، إلا أن هناك من يحاول عرقلة تطبيق هذه الاتفاقية، وتشير بعض الأوساط السياسية العراقية إلى وجود عرقلة أمريكية تقف بوجه تنفيذ الاتفاقية.
فاستهلاك الصين من النفط يزداد سنوياً، بنحو 9 مليون طن سنويا، كما يتوقع المحللون أن تتضاعف حصة الصين من الاستهلاك النفطي العالمي، لتصل إلى 14% في العقد القادم، وهذا يعني أن النفط سيكون له أثر كبير في تحديد استراتيجيات الصين المستقبلية، وبالتالي يشكل العراق مصدراً مهماً ومستقراً للنفط، يمكن للصين الاعتماد عليه، خاصة في حال تحرره وتخلصه من النفوذ الأمريكي الذي لطالما منع مثل هكذا توجه بين البلدين في السابق.
وعن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية
" على أثير راديو "سبوتنيك
" الخبير الاقتصادي حازم هادي:
"عندما غزت الولايات المتحدة العراق كانت تهدف من وراء هذا الغزو تحقيق مصالحها في هذا البلد، لذلك فإن المواضيع التي تقع خارج هذا النطاق تعني الإضرار بهذه السياسة الأمريكية، وعلى هذا الأساس تقوم واشنطن بعرقلة أي اتفاق فيه مصلحة للعراق أو للآخرين، وسوف تقف حجر عثرة أمام مثل هذه الاتفاقيات بواسطة أدواتها داخل المنتظم السياسي العراقي، عبر مدها بالمعلومات والبيانات المضللة لغرض الوقوف ضد الاتفاقية، ولكي تتم مراعاة المصلحة الوطنية العراقية يجب أن يكون هناك استقلال وسيادة، واللتان من خلالهما يستطيع العراق الخروج من هذا الخندق الضيق، فالعمل مع الصين هو الأفضل والأحسن قياسا مع الدول الغربية، خصوصاً في ظل الوفرة المالية التي لدى العراق والتي ستساعده في تنفيذ اتفاقيته مع الصين".
"هناك سياسة صينية تسعى لتحقيق مصالحها وبسط نفوذها، وبنفس الوقت تحقق مصالح الآخرين، وطالما أن العراق غير قادر على القيام بعملية النمو الاقتصادي بشكل متسارع فإنه سيسعى إلى هذه الاتفاقية التي تحقق طموحه بأسرع وقت ممكن، في ظل تدهور كبير في البنى التحتية العراقية، علاوة على أن طريق الحرير يحقق للعراق موارد إضافية كبيرة ويحسن تلك البنى، كما يمثل هذا الطريق للصين أهمية اقتصادية وتجارية عالية جداً، أما إذا كان لدى الولايات المتحدة مشاريع بديلة عن الاتفاقية الصينية فإنها ستكون ذات كلفة عالية جداً وليس بالمستوى الذي يسعى العراق لتحقيقه، والمتمثل بالسرعة والكفاءة العالية".
التفاصيل في الملف الصوتي...