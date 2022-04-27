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https://arabic.sputniknews.com/20220427/هل-يمهد-الحوار-بين-السعودية-وإيران-إلى-تطبيع-العلاقات-بينهما؟-1061675503.html
هل يمهد الحوار بين السعودية وإيران إلى تطبيع العلاقات بينهما؟
هل يمهد الحوار بين السعودية وإيران إلى تطبيع العلاقات بينهما؟
27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T14:45+0000
2022-04-27T14:45+0000
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استطلاعات الرأي, опросы

هل يمهد الحوار بين السعودية وإيران إلى تطبيع العلاقات بينهما؟

14:45 GMT 27.04.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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