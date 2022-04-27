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https://arabic.sputniknews.com/20220427/-تونس-المعارضة-تنظم-صفوفها-وتعلن-تشكيل-جبهة-الخلاص-الوطني-1061674278.html
تونس... المعارضة تنظم صفوفها وتعلن تشكيل "جبهة الخلاص الوطني"
تونس... المعارضة تنظم صفوفها وتعلن تشكيل "جبهة الخلاص الوطني"
تناقش الحلقة إعلان أحزاب وقوى سياسية تونسية عن تأسيس جبهة معارضة تهدف لـ "تجميع القوى الديمقراطية وإنقاذ" البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية، ونسأل ضيف... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T14:14+0000
2022-04-27T14:14+0000
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بانوراما
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تونس... المعارضة تنظم صفوفها وتعلن تشكيل "جبهة الخلاص الوطني"
تونس... المعارضة تنظم صفوفها وتعلن تشكيل "جبهة الخلاص الوطني"
هذه أول خطوة من هذا الحجم تقوم بها المعارضة للتحرك خارج مربع الاحتجاجات والتحرك الجماعي ضد سياسات الرئيس قيس سعيّد، وتضم إلى حد الآن عشرة مكونات حزبية وسياسية مختلفة، وتهدف لعقد مؤتمر حوار وطني حول الإصلاحات ودعم تشكيل حكومة انتقالية للإنقاذ.اعتبر الإعلامي والكاتب السياسي، أحمد فضليكما اضاف، في حوار معه عبر "بانوراما"التفاصيل في الملف الصوتي...
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راديو, بانوراما, аудио

تونس... المعارضة تنظم صفوفها وتعلن تشكيل "جبهة الخلاص الوطني"

14:14 GMT 27.04.2022
تونس... المعارضة تنظم صفوفها وتعلن تشكيل "جبهة الخلاص الوطني"
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة إعلان أحزاب وقوى سياسية تونسية عن تأسيس جبهة معارضة تهدف لـ "تجميع القوى الديمقراطية وإنقاذ" البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية، ونسأل ضيف الحلقة عن حظوظ هذه الجبهة في توحيد المعارضة التونسية وحل الأزمة السياسية في البلاد.
هذه أول خطوة من هذا الحجم تقوم بها المعارضة للتحرك خارج مربع الاحتجاجات والتحرك الجماعي ضد سياسات الرئيس قيس سعيّد، وتضم إلى حد الآن عشرة مكونات حزبية وسياسية مختلفة، وتهدف لعقد مؤتمر حوار وطني حول الإصلاحات ودعم تشكيل حكومة انتقالية للإنقاذ.
اعتبر الإعلامي والكاتب السياسي، أحمد فضلي
أن "المعارضة التونسية ذهبت لخيار تشكيل الجبهة بعد أن أيقنت بأن الرئيس سعيَد لن يتراجع عن إجراءاته الغير دستورية – حسب وصفه".
كما اضاف، في حوار معه عبر "بانوراما"
أن "اللجوء لهذا الشكل من العمل السياسي مرده كذلك إلى فقدان القوى المعارضة لإمكانية الإحتجاج والتأثير على السياسات بعد تجميد عمل البرلمان".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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