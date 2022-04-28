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https://arabic.sputniknews.com/20220428/إصابة-مدني-بانفجار-داخل-سيارة-بمدينة-الموصل-شمالي-العراق-1061720779.html
إصابة مدني بانفجار داخل سيارة بمدينة الموصل شمالي العراق
إصابة مدني بانفجار داخل سيارة بمدينة الموصل شمالي العراق
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، عن إصابة مدني بانفجار داخل سيارة في مدينة الموصل شمالي البلاد. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
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2022-04-28T23:43+0000
العراق
الموصل
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بغداد - سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان "إصابة مدني إثر انفجار داخل عجلة نوع (اوبل فكترا) داخل شارع فرعي خلف شارع المجموعة الثقافية في مدينة الموصل، مما أدى إلى احتراق العجلة، كمعلومات أولية عن الحادث".وأضافت ان "خبراء الأدلة الجنائية شرعوا بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار"، لافتة إلى أن "التفاصيل ستنشر لاحقاً".وتشهد مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في شمالي العراق استقرارا نسبيا بعد تحرير المدينة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) عام 2017 بعد نحو 3 سنوات من احتلال التنظيم الإرهابي للمدينة عام 2014.
العراق
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العراق, الموصل

إصابة مدني بانفجار داخل سيارة بمدينة الموصل شمالي العراق

23:41 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 23:43 GMT 28.04.2022)
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وفاة و28 جريحا... ﻿ارتفاع حصيلة انفجار الديوانية جنوبي العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، عن إصابة مدني بانفجار داخل سيارة في مدينة الموصل شمالي البلاد.
بغداد - سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان "إصابة مدني إثر انفجار داخل عجلة نوع (اوبل فكترا) داخل شارع فرعي خلف شارع المجموعة الثقافية في مدينة الموصل، مما أدى إلى احتراق العجلة، كمعلومات أولية عن الحادث".
وأضافت ان "خبراء الأدلة الجنائية شرعوا بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار"، لافتة إلى أن "التفاصيل ستنشر لاحقاً".
وتشهد مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في شمالي العراق استقرارا نسبيا بعد تحرير المدينة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) عام 2017 بعد نحو 3 سنوات من احتلال التنظيم الإرهابي للمدينة عام 2014.
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