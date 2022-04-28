https://arabic.sputniknews.com/20220428/الخارجية-الإيرانية-تكشف-الاقتراح-العملي-لتقرير-مستقبل-فلسطين-1061702620.html

الخارجية الإيرانية تكشف الاقتراح "العملي" لتقرير مستقبل فلسطين

الخارجية الإيرانية تكشف الاقتراح "العملي" لتقرير مستقبل فلسطين

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي، كشفت من خلاله عن الاقتراح "العملي" الوحيد لتقرير مستقبل فلسطين. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T12:12+0000

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2022-04-28T12:12+0000

أخبار فلسطين اليوم

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وأفادت وكالة إرنا الإيرانية، مساء اليوم الخميس، بأن وزارة الخارجية الإيرانية قد نشرت بيانا أكدت فيه أن إجراء "استفتاء عام" بمشاركة جميع سكان فلسطين الأصليين لا يزال المقترح العملي والديمقراطي الوحيد لتقرير مصير فلسطين وتحديد مستقبلها. وشددت على استمرار السياسة المبدئية القاضية بدعم النضال التحريري للشعب الفلسطيني، والكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الضرورة الحتمية لتأسيس دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وذكرت الوزارة الإيرانية في بيانها أن "يوم القدس العالمي" هو من "يوم قد تحول بفضل أحرار العالم إلى منعطف تاريخي في مسار النضال من أجل الحرية والعدالة ضد الكيان الصهيوني العنصري ورعاته". وأشارت إلى أن قضية القدس لم تعد مجرد قضية إسلامية بل أصبحت قضية عالمية وإنسانية تمثل معيارا للحرية، وأن "قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن الدفاع عن فلسطين اليوم دفاع عن الحقيقة، حقيقة أوسع بكثير من فلسطين، والكفاح ضد الكيان الصهيوني اليوم كفاح ضد الاستكبار، ونظام الهيمنة". وفي سياق متصل، أصدرت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، بيانا اليوم الخميس، بمناسبة حلول يوم القدس العالمي، مؤكدة أن "تحرير القدس أصبح قريبا". وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان لها، أن "تعبئة الإمكانات الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية للعالم الإسلامي في دعم الشعب الفلسطيني الغيور وصانع الملاحم أمرٌ ضروري وكفيل بإنهاء وجود الكيان الصهيوني اللقيط"، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية. يأتي هذا اللقاء، عشية يوم القدس العالمي (غدا الجمعة) أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف، والذي يعد حدثا سنويا يعارض احتلال إسرائيل للقدس. ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة، ويعقد يوم القدس كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

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أخبار فلسطين اليوم