https://arabic.sputniknews.com/20220428/السعودية-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-تحميل-إسرائيل-مسؤولية-الانتهاكات-ضد-الفلسطينيين-1061695621.html
السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات ضد الفلسطينيين
السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات ضد الفلسطينيين
دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات ضد الفلسطينيين ومحذرة من تصاعد العنف. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T08:58+0000
2022-04-28T08:58+0000
2022-04-28T08:58+0000
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جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء، تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، حيث ألقى الكلمة القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، بحسب صحيفة "عكاظ".وشدد العتيق على تمسك السعودية بـ"ثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين".وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، نشر 3 آلاف من عناصرها في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية تحسبا لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين خلال الاحتفال بليلة القدر.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن بيان للشرطة، بأنه سيتم نشر نحو 3000 شرطي من الليلة حتى صباح الغد حول البلدة القديمة في القدس كجزء من حالة التأهب القصوى في ليلة القدر، التي سيتم الاحتفال بها هذه الليلة.وأضافت: "حوالي الساعة 22:00، ستقام صلاة التراويح في المسجد الأقصى، حيث من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين".وشهدت الأيام الأخيرة الماضية، هدوءا نسبيا في مدينة القدس الشرقية، عقب أيام من المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، عقب اقتحام الأولى المسجد الأقصى واعتقال العشرات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات ضد الفلسطينيين
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دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات ضد الفلسطينيين ومحذرة من تصاعد العنف.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء، تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، حيث ألقى الكلمة القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، بحسب صحيفة "عكاظ"
.
وشدد العتيق على تمسك السعودية بـ"ثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
وأكد "أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي لإنهاء الصراع، وذلك على أساس حل الدولتين، ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية".
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، نشر 3 آلاف من عناصرها في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية تحسبا لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين خلال الاحتفال بليلة القدر.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية نقلا عن بيان للشرطة، بأنه سيتم نشر نحو 3000 شرطي من الليلة حتى صباح الغد حول البلدة القديمة في القدس كجزء من حالة التأهب القصوى في ليلة القدر، التي سيتم الاحتفال بها هذه الليلة.
وأضافت: "حوالي الساعة 22:00، ستقام صلاة التراويح في المسجد الأقصى، حيث من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
وشهدت الأيام الأخيرة الماضية، هدوءا نسبيا في مدينة القدس الشرقية، عقب أيام من المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، عقب اقتحام الأولى المسجد الأقصى واعتقال العشرات.