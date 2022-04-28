https://arabic.sputniknews.com/20220428/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تدعو-لفرض-مزيد-من-العقوبات-ضد-روسيا-1061694752.html
رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا
رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا
دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إلى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا مع التطبيق الشديد للعقوبات التي تم فرضها سابقا، بسبب الأزمة في أوكرانيا. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T08:27+0000
2022-04-28T08:27+0000
2022-04-28T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت ميتسولا في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل اليوم الخميس: "ندعو لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا ومواصلة تطبيق العقوبات السابقة بشكل محكم".كما أوضحت أن "البرلمان الأوروبي متوحد" فيما يخص الموقف من الحرب الدائرة في أوكرانيا، ومضيفة أن هناك حاجة تعزيز الدعم العسكري لكييف في قتالها ضد موسكو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/البرلمان-الأوروبي-يدعو-لمعاقبة-الصين-على-أي-دعم-قدمته-لروسيا-في-أوكرانيا-1060705537.html
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روسيا
رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا
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دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إلى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا مع التطبيق الشديد للعقوبات التي تم فرضها سابقا، بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وقالت ميتسولا في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل اليوم الخميس: "ندعو لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا ومواصلة تطبيق العقوبات السابقة بشكل محكم".
كما أوضحت أن "البرلمان الأوروبي متوحد" فيما يخص الموقف من الحرب الدائرة في أوكرانيا، ومضيفة أن هناك حاجة تعزيز الدعم العسكري لكييف في قتالها ضد موسكو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.