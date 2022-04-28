https://arabic.sputniknews.com/20220428/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تدعو-لفرض-مزيد-من-العقوبات-ضد-روسيا-1061694752.html

رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إلى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا مع التطبيق الشديد للعقوبات التي تم فرضها سابقا، بسبب الأزمة في أوكرانيا. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T08:27+0000

2022-04-28T08:27+0000

2022-04-28T08:27+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102619/90/1026199042_0:0:3420:1924_1920x0_80_0_0_4d3ed2706e63523c1c244194acc16784.jpg

وقالت ميتسولا في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل اليوم الخميس: "ندعو لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا ومواصلة تطبيق العقوبات السابقة بشكل محكم".كما أوضحت أن "البرلمان الأوروبي متوحد" فيما يخص الموقف من الحرب الدائرة في أوكرانيا، ومضيفة أن هناك حاجة تعزيز الدعم العسكري لكييف في قتالها ضد موسكو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/البرلمان-الأوروبي-يدعو-لمعاقبة-الصين-على-أي-دعم-قدمته-لروسيا-في-أوكرانيا-1060705537.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا