https://arabic.sputniknews.com/20220428/غوغل-تسمح-لمستخدميها-بالحد-من-مشاهدة-إعلانات-مستهدفة-تتناول-خسارة-الوزن-والحمل-1061715558.html

‏"غوغل" تسمح لمستخدميها بالحد من مشاهدة إعلانات مستهدفة تتناول خسارة الوزن والحمل

‏"غوغل" تسمح لمستخدميها بالحد من مشاهدة إعلانات مستهدفة تتناول خسارة الوزن والحمل

قررت شركة "غوغل" أن تسمح للمستخدمين من مشاهدة الإعلانات التي تتناول في مضمونها الحمل ‏والأمومة وفقدان الوزن والمواعدة.‏ 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T18:27+0000

2022-04-28T18:27+0000

2022-04-28T18:27+0000

شركة غوغل

مجتمع

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وقالت إنها أضافت "تربية الأبناء والحمل وفقدان الوزن والتعارف" إلى قائمة "الفئات الحساسة" على عناصر التحكم في إعلانات المستخدم، وذلك داخل موقع الفيديوهات "يوتيوب" وخدمة البريد "جي ميل"، وفقا صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وقالت مديرة منتجات المجموعة لخصوصة الإعلانات في "غوغل"، كارين هينيسي، في بيان إنه "لطالما كان توفير الشفافية والتحكم أولوية بالنسبة لنا، لذلك نعمل على توسيع أدواتنا، مما يتيح الاختيار لمشاهدة عدد أقل من إعلانات الحمل والأبوة والأمومة والمواعدة وفقدان الوزن".وتابعت: "سنواصل الاستماع إلى تعليقات المستخدمين ودراسة الفئات التي سيتم توسيع هذه الميزة إليها في المستقبل".يشار إلى أن "غوغل" حظرت بالفعل الإعلانات المستهدفة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وفي عام 2020 سمحت للمستخدمين بالحد من عدد الإعلانات التي قد يواجهونها في موضوعات المقامرة أو الكحول.وتعرضت الإعلانات المستهدفة على المنصات الإلكترونية للهجوم، لكونها تطفلية بشكل خاص، بل وحتى ضارة لبعض المستخدمين، على سبيل المثال ، يمكن أن تتسبب إعلانات عن مشروب تيكيلا الكحولي وكازينوهات الإنترنت في إثارة مدمني الكحول أو القمار، كما يمكن لأولئك الذين يعانون من اضطرابات الأكل أو تشوه الجسم أن يواجهوا تأثير مشابه مع إعلانات إنقاص الوزن، ولذا تحاول المنصات تحقيق توازن دقيق يبقي مستخدميها سعداء مع عدم إبعاد معلنيهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/غوغل-تحظر-تطبيقات-تسجيل-المكالمات-التابعة-لجهات-خارجية-من-متجرها-1061499406.html

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شركة غوغل, مجتمع