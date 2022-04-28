https://arabic.sputniknews.com/20220428/ماسك-يغرد-سأشتري-كوكاكولا-من-أجل-إعادة-الكوكايين-إليها-1061704434.html
ماسك يغرد: سأشتري كوكاكولا من أجل "إعادة الكوكايين إليها"
ماسك يغرد: سأشتري كوكاكولا من أجل "إعادة الكوكايين إليها"
غرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على منصة تويتر، أمس الأربعاء، أنه ينوي شراء شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية ليعيد مادة الكوكايين إليها. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:15+0000
2022-04-28T13:15+0000
2022-04-28T13:15+0000
العالم
إيلون ماسك
تويتر
كوكاكولا
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وفي تغريدة بدت أشبه بالمزحة، قال ماسك: "الخطة التالية، سأشتري كوكاكولا لإعادة الكوكايين إليها"، بالإشارة إلى الوصفة الأصلية للمشروب عندما تم إطلاقه في عام 1886 كمنشط للعديد من الأمراض، بحسب مجلة " time" الأمريكية.وجاءت هذه التغريدة التي حصدت على أكثر من 3 مليون إعجاب، بعد إعلان ماسك توجهه نحو شراء تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، حيث دعا تابعيه على تويتر بالقول: "لنجعل تجربة تويتر أكثر متعة". وشكك بعض متابعي رجل الأعمال الكندي الأصل، قدرته على إتمام صفقة كوكاكولا التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 284 مليار دولار، فيما تبلغ ثروة ماسك 253 مليار دولار فقط. وشارك في تغريدة لاحقة عبارة طريفة أخرى تقول إنه سيشتري ماكدونالدز، "لإصلاح آلات الآيس كريم"، ليعلق على ذلك بالقول "اسمعوا، لا أستطيع فعل المعجزات".جدير بالذكر أن مالك أكبر شركة شركة للسيارات الكهربائية في العالم "تسلا"، كان قد غرد مازحا في 2017: "أحب تويتر، كم ثمنه؟"، ليأتي الوقت الذي يعرض فيه رسميا شراء المنصة عبر تغريدة في 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/4-شروط-بين-تويتر-وإيلون-ماسك-لإتمام-الصفقة-1061686313.html
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العالم, إيلون ماسك, تويتر, كوكاكولا
ماسك يغرد: سأشتري كوكاكولا من أجل "إعادة الكوكايين إليها"
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غرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على منصة تويتر، أمس الأربعاء، أنه ينوي شراء شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية ليعيد مادة الكوكايين إليها.
وفي تغريدة بدت أشبه بالمزحة، قال ماسك: "الخطة التالية، سأشتري كوكاكولا لإعادة الكوكايين إليها"، بالإشارة إلى الوصفة الأصلية للمشروب عندما تم إطلاقه في عام 1886 كمنشط للعديد من الأمراض، بحسب مجلة " time
" الأمريكية.
وجاءت هذه التغريدة التي حصدت على أكثر من 3 مليون إعجاب، بعد إعلان ماسك توجهه نحو شراء تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، حيث دعا تابعيه على تويتر بالقول: "لنجعل تجربة تويتر أكثر متعة".
وشكك بعض متابعي رجل الأعمال الكندي الأصل، قدرته على إتمام صفقة كوكاكولا التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 284 مليار دولار، فيما تبلغ ثروة ماسك 253 مليار دولار فقط.
وشارك في تغريدة لاحقة عبارة طريفة أخرى تقول إنه سيشتري ماكدونالدز، "لإصلاح آلات الآيس كريم"، ليعلق على ذلك بالقول "اسمعوا، لا أستطيع فعل المعجزات".
جدير بالذكر أن مالك أكبر شركة شركة للسيارات الكهربائية في العالم "تسلا"، كان قد غرد مازحا في 2017: "أحب تويتر، كم ثمنه؟"، ليأتي الوقت الذي يعرض فيه رسميا شراء المنصة عبر تغريدة في 2022.