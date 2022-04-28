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https://arabic.sputniknews.com/20220428/محافظ-الحسكة-لـسبوتنيك-سيتم-فك-الحصار-المفروض-على-مدينتي-الحسكة-والقامشلي-خلال-الساعات-القادمة-1061703997.html
محافظ الحسكة لـ"سبوتنيك": سيتم فك الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي خلال الساعات القادمة
محافظ الحسكة لـ"سبوتنيك": سيتم فك الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي خلال الساعات القادمة
قال محافظ الحسكة السورية، اللواء غسان خليل، لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إنه سيتم فك الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي خلال الساعات القليلة القادمة... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:01+0000
2022-04-28T13:15+0000
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وتابع اللواء خليل، مشيرا إلى أن، اجتماعات واتصالات إيجابية جرت خلال الساعات الماضية بين ممثلين عن الدولة السورية وقوات "قسد" برعاية روسية في مدينة حلب ومدينة القامشلي أفضت لفك الحصار عن المدينتين وبانتظار التطبيق خلال الساعات القادمة.
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محافظ الحسكة لـ"سبوتنيك": سيتم فك الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي خلال الساعات القادمة

13:01 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 28.04.2022)
© Sputnik . Attia Al-Attiyah محافظ الحسكة اللواء غسان خليل خلال لقائه نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
محافظ الحسكة اللواء غسان خليل خلال لقائه نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
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يتبع
قال محافظ الحسكة السورية، اللواء غسان خليل، لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إنه سيتم فك الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي خلال الساعات القليلة القادمة وستعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية بعد نجاح المساعي الروسية والسورية الحكومية في إنهاء الإشكالات المستمرة منذ 20 يوماً.
وتابع اللواء خليل، مشيرا إلى أن، اجتماعات واتصالات إيجابية جرت خلال الساعات الماضية بين ممثلين عن الدولة السورية وقوات "قسد" برعاية روسية في مدينة حلب ومدينة القامشلي أفضت لفك الحصار عن المدينتين وبانتظار التطبيق خلال الساعات القادمة.
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