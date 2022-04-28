https://arabic.sputniknews.com/20220428/موسكو-تدين-بشدة-الضربات-الصاروخية-الإسرائيلية-على-أطراف-دمشق--1061698967.html
موسكو تدين بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على أطراف دمشق
موسكو تدين بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على أطراف دمشق
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدين بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على مشارف دمشق. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:38+0000
2022-04-28T10:38+0000
2022-04-28T10:38+0000
روسيا
الخارجية الروسية
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا: "حسب التقارير الواردة، ليلة يوم 27 أبريل، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما صاروخيا على بلدات.. في محيط دمشق. وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أربعة جنود سوريين وإصابة ثلاثة وإلحاق أضرار مادية كبيرة". وتابعت: "ونرى أنه من الضروري التأكيد على أن استمرار القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية يعد انتهاكًا للمعايير الأساسية للقانون الدولي، وهو غير مقبول بشكل قاطع. إننا ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
موسكو تدين بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على أطراف دمشق
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اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدين بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على مشارف دمشق.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا: "حسب التقارير الواردة، ليلة يوم 27 أبريل، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما صاروخيا على بلدات.. في محيط دمشق. وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أربعة جنود سوريين وإصابة ثلاثة وإلحاق أضرار مادية كبيرة".
وتابعت: "ونرى أنه من الضروري التأكيد على أن استمرار القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية يعد انتهاكًا للمعايير الأساسية للقانون الدولي، وهو غير مقبول بشكل قاطع. إننا ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة".