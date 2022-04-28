https://arabic.sputniknews.com/20220428/نائب-رئيس-مقاطعة-خيرسون-لا-بد-من-تحرير-مقاطعتين-أخريين-في-جنوب-أوكرانيا-1061698538.html
نائب رئيس مقاطعة خيرسون: لا بد من تحرير مقاطعتين أخريين في جنوب أوكرانيا
نائب رئيس مقاطعة خيرسون: لا بد من تحرير مقاطعتين أخريين في جنوب أوكرانيا
عبر مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون التي تحررت أخيرا من سيطرة العناصر المتطرفة في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية عن اعتقاده بضرورة تحرير مقاطعتين أخريين في... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:29+0000
2022-04-28T10:29+0000
2022-04-28T10:30+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس مقاطعة خيرسون، لـ"سبوتنيك":وتم تحرير مدينة خيرسون وريفها في سياق العملية العسكرية الخاصة التي شرعت روسيا في إجرائها من أجل وقف اعتداءات المجموعات المسلحة التابعة لنظام الحكم الأوكراني، الذي يديره القوميون المتطرفون الذين لهم مشاعر عدائية تجاه الروس، على المواطنين في مناطق أوكرانية مجاورة لروسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار أوكرانيا
نائب رئيس مقاطعة خيرسون: لا بد من تحرير مقاطعتين أخريين في جنوب أوكرانيا
10:29 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
عبر مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون التي تحررت أخيرا من سيطرة العناصر المتطرفة في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية عن اعتقاده بضرورة تحرير مقاطعتين أخريين في جنوب أوكرانيا.
وقال
كيريل ستريموسوف، نائب رئيس مقاطعة خيرسون، لـ"سبوتنيك":
تنتظر مقاطعتا نيكولايف وأوديسا تحريرهما من النازية. نيكولايف وأوديسا هما مدينتان روسيتان لا تمتان بصلة إلى القوميين المتطرفين الأوكرانيين. وأعتقد بأن تحريرهما مسألة زمن.
وتم تحرير مدينة خيرسون وريفها في سياق العملية العسكرية الخاصة التي شرعت روسيا في إجرائها من أجل وقف اعتداءات المجموعات المسلحة التابعة لنظام الحكم الأوكراني، الذي يديره القوميون المتطرفون الذين لهم مشاعر عدائية تجاه الروس، على المواطنين في مناطق أوكرانية مجاورة لروسيا.