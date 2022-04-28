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البرلمان الألماني يصوت بالأغلبية على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/نائب-رئيس-مقاطعة-خيرسون-لا-بد-من-تحرير-مقاطعتين-أخريين-في-جنوب-أوكرانيا-1061698538.html
نائب رئيس مقاطعة خيرسون: لا بد من تحرير مقاطعتين أخريين في جنوب أوكرانيا
نائب رئيس مقاطعة خيرسون: لا بد من تحرير مقاطعتين أخريين في جنوب أوكرانيا
عبر مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون التي تحررت أخيرا من سيطرة العناصر المتطرفة في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية عن اعتقاده بضرورة تحرير مقاطعتين أخريين في... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:29+0000
2022-04-28T10:30+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس مقاطعة خيرسون، لـ"سبوتنيك":وتم تحرير مدينة خيرسون وريفها في سياق العملية العسكرية الخاصة التي شرعت روسيا في إجرائها من أجل وقف اعتداءات المجموعات المسلحة التابعة لنظام الحكم الأوكراني، الذي يديره القوميون المتطرفون الذين لهم مشاعر عدائية تجاه الروس، على المواطنين في مناطق أوكرانية مجاورة لروسيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

نائب رئيس مقاطعة خيرسون: لا بد من تحرير مقاطعتين أخريين في جنوب أوكرانيا

10:29 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 28.04.2022)
© Sputnik . Игорь Маслов / الذهاب إلى بنك الصورمبنى إدارة مقاطعة أوديسا
مبنى إدارة مقاطعة أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
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عبر مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة خيرسون التي تحررت أخيرا من سيطرة العناصر المتطرفة في المؤسسة الحاكمة الأوكرانية عن اعتقاده بضرورة تحرير مقاطعتين أخريين في جنوب أوكرانيا.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس مقاطعة خيرسون، لـ"سبوتنيك":
تنتظر مقاطعتا نيكولايف وأوديسا تحريرهما من النازية. نيكولايف وأوديسا هما مدينتان روسيتان لا تمتان بصلة إلى القوميين المتطرفين الأوكرانيين. وأعتقد بأن تحريرهما مسألة زمن.
وتم تحرير مدينة خيرسون وريفها في سياق العملية العسكرية الخاصة التي شرعت روسيا في إجرائها من أجل وقف اعتداءات المجموعات المسلحة التابعة لنظام الحكم الأوكراني، الذي يديره القوميون المتطرفون الذين لهم مشاعر عدائية تجاه الروس، على المواطنين في مناطق أوكرانية مجاورة لروسيا.
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