https://arabic.sputniknews.com/20220428/هايلي-بيبر-تخضع-لعملية-جراحية-في-القلب-بعد-تعرضها-لسكتة-دماغية-مخيفة--فيديو--1061712628.html

هايلي بيبر تخضع لعملية جراحية في القلب بعد تعرضها لسكتة دماغية "مخيفة" .. فيديو

هايلي بيبر تخضع لعملية جراحية في القلب بعد تعرضها لسكتة دماغية "مخيفة" .. فيديو

خضعت هايلي بيبر لعملية جراحية في القلب بعد أن تسببت لها جلطة دموية "مخيفة" في سكتة دماغية صغيرة الشهر الماضي. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T15:45+0000

2022-04-28T15:45+0000

2022-04-28T15:45+0000

العالم

جاستن بيبر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104449/16/1044491613_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_61ea717e843f95d4de6db572bac1cb31.jpg

وكشفت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 25 عامًا، أنها خضعت مؤخرًا لعملية إغلاق ثقبة بيضوية واضحة (PFO)، لإصلاح ثقب في قلبها.وقالت في مقطع فيديو جديد على يوتيوب بعنوان "أحكي قصتي": "سارت الأمور بسلاسة كبيرة ... أنا أتعافى جيدًا وسريعًا حقًا".وبعد نقلها إلى مستشفى في منطقة بالم سبرينغز الشهر الماضي بأعراض تشبه السكتة الدماغية، اكتشفت بيبر أنها مصابة بجلطة دموية انتقلت إلى دماغها وتسببت في نوبة إقفارية عابرة (TIA)، ومع ذلك، لم يتمكن الأطباء من معرفة سبب حدوث الجلطة الدموية.وأوضحت زوجة المغني الأمريكي الشهير جاستن بيبر، أن الجلطة الدموية "خرجت من ثقب في قلبي وانتقلت إلى دماغي وهذا هو السبب في أنني عانيت من [سكتة دماغية صغيرة]"، مشيرة إلى أنها تشعر بالارتياح "لأنني سأتمكن من تجاوز هذا الوضع المخيف حقًا وأعيش حياتي".وكان جاستن بيبر، 28 عامًا، قد قال خلال حفلته الموسيقية في دنفر، والذي نشره لاحقًا على انستغرام: "ربما يعرف معظمكم أو شاهد أخبارا عن زوجتي ... لكنها بخير، إنها جيدة، إنها قوية"، مؤكدا أن الأمر كان "مخيفًا حقًا، لكنني أعرف حقيقة أنها في رعاية الله، وهذا شيء جيد".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, جاستن بيبر