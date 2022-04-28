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https://arabic.sputniknews.com/20220428/هايلي-بيبر-تخضع-لعملية-جراحية-في-القلب-بعد-تعرضها-لسكتة-دماغية-مخيفة--فيديو--1061712628.html
هايلي بيبر تخضع لعملية جراحية في القلب بعد تعرضها لسكتة دماغية "مخيفة" .. فيديو
هايلي بيبر تخضع لعملية جراحية في القلب بعد تعرضها لسكتة دماغية "مخيفة" .. فيديو
خضعت هايلي بيبر لعملية جراحية في القلب بعد أن تسببت لها جلطة دموية "مخيفة" في سكتة دماغية صغيرة الشهر الماضي. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:45+0000
2022-04-28T15:45+0000
العالم
جاستن بيبر
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وكشفت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 25 عامًا، أنها خضعت مؤخرًا لعملية إغلاق ثقبة بيضوية واضحة (PFO)، لإصلاح ثقب في قلبها.وقالت في مقطع فيديو جديد على يوتيوب بعنوان "أحكي قصتي": "سارت الأمور بسلاسة كبيرة ... أنا أتعافى جيدًا وسريعًا حقًا".وبعد نقلها إلى مستشفى في منطقة بالم سبرينغز الشهر الماضي بأعراض تشبه السكتة الدماغية، اكتشفت بيبر أنها مصابة بجلطة دموية انتقلت إلى دماغها وتسببت في نوبة إقفارية عابرة (TIA)، ومع ذلك، لم يتمكن الأطباء من معرفة سبب حدوث الجلطة الدموية.وأوضحت زوجة المغني الأمريكي الشهير جاستن بيبر، أن الجلطة الدموية "خرجت من ثقب في قلبي وانتقلت إلى دماغي وهذا هو السبب في أنني عانيت من [سكتة دماغية صغيرة]"، مشيرة إلى أنها تشعر بالارتياح "لأنني سأتمكن من تجاوز هذا الوضع المخيف حقًا وأعيش حياتي".وكان جاستن بيبر، 28 عامًا، قد قال خلال حفلته الموسيقية في دنفر، والذي نشره لاحقًا على انستغرام: "ربما يعرف معظمكم أو شاهد أخبارا عن زوجتي ... لكنها بخير، إنها جيدة، إنها قوية"، مؤكدا أن الأمر كان "مخيفًا حقًا، لكنني أعرف حقيقة أنها في رعاية الله، وهذا شيء جيد".
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العالم, جاستن بيبر

هايلي بيبر تخضع لعملية جراحية في القلب بعد تعرضها لسكتة دماغية "مخيفة" .. فيديو

15:45 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / Jean-Baptiste Lacroix عارضة أزياء الأمريكية هايلي بيبر تصل السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز "أوسكار" في لوس أنجلوس، الولايات المتحد 9 فبراير 2020
عارضة أزياء الأمريكية هايلي بيبر تصل السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحد 9 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / Jean-Baptiste Lacroix
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خضعت هايلي بيبر لعملية جراحية في القلب بعد أن تسببت لها جلطة دموية "مخيفة" في سكتة دماغية صغيرة الشهر الماضي.
وكشفت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 25 عامًا، أنها خضعت مؤخرًا لعملية إغلاق ثقبة بيضوية واضحة (PFO)، لإصلاح ثقب في قلبها.
وقالت في مقطع فيديو جديد على يوتيوب بعنوان "أحكي قصتي": "سارت الأمور بسلاسة كبيرة ... أنا أتعافى جيدًا وسريعًا حقًا".
وبعد نقلها إلى مستشفى في منطقة بالم سبرينغز الشهر الماضي بأعراض تشبه السكتة الدماغية، اكتشفت بيبر أنها مصابة بجلطة دموية انتقلت إلى دماغها وتسببت في نوبة إقفارية عابرة (TIA)، ومع ذلك، لم يتمكن الأطباء من معرفة سبب حدوث الجلطة الدموية.
وأوضحت زوجة المغني الأمريكي الشهير جاستن بيبر، أن الجلطة الدموية "خرجت من ثقب في قلبي وانتقلت إلى دماغي وهذا هو السبب في أنني عانيت من [سكتة دماغية صغيرة]"، مشيرة إلى أنها تشعر بالارتياح "لأنني سأتمكن من تجاوز هذا الوضع المخيف حقًا وأعيش حياتي".
وكان جاستن بيبر، 28 عامًا، قد قال خلال حفلته الموسيقية في دنفر، والذي نشره لاحقًا على انستغرام: "ربما يعرف معظمكم أو شاهد أخبارا عن زوجتي ... لكنها بخير، إنها جيدة، إنها قوية"، مؤكدا أن الأمر كان "مخيفًا حقًا، لكنني أعرف حقيقة أنها في رعاية الله، وهذا شيء جيد".
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