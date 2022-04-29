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أمريكا: ندرك التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء اختبار نووي
أمريكا: ندرك التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء اختبار نووي
أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، اليوم الجمعة، أن بلادها على علم ‏بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T18:56+0000
2022-04-29T18:56+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستعدة لإجراء تجربة نووية، وهذا انتهاك للقانون الدولي، ونحث كوريا الديمقراطية على الامتناع عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار".وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن بلاده ستواصل تعزيز إمكاناتها النووية.وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية.وفي خلال فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات، أجرى كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، 16 عملية إطلاق صاروخ واختبارين نوويين.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/كوريا-الجنوبية-تحث-جارتها-الشمالية-على-وقف-تصعيد-التوترات-بشأن-تعهد-زعيمها-بتعزيز-الطاقة-النووية-1061709200.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, العالم

أمريكا: ندرك التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء اختبار نووي

18:56 GMT 29.04.2022
© AFP 2022وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
وزارة الخارجية الأمريكية
© AFP 2022
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أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، اليوم الجمعة، أن بلادها على علم ‏بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية، معتبرة ذلك الفعل انتهاكا للقانون الدولي.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقالت: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستعدة لإجراء تجربة نووية، وهذا انتهاك للقانون الدولي، ونحث كوريا الديمقراطية على الامتناع عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن بلاده ستواصل تعزيز إمكاناتها النووية.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على وقف تصعيد التوترات بشأن تعهد زعيمها بتعزيز الطاقة ‏النووية
أمس, 14:44 GMT
وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية.
وفي خلال فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات، أجرى كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، 16 عملية إطلاق صاروخ واختبارين نوويين.
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