https://arabic.sputniknews.com/20220429/أمريكا-ندرك-التقارير-التي-تفيد-بأن-كوريا-الشمالية-مستعدة-لإجراء-اختبار-نووي-1061747203.html
أمريكا: ندرك التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء اختبار نووي
أمريكا: ندرك التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء اختبار نووي
أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، اليوم الجمعة، أن بلادها على علم بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T18:56+0000
2022-04-29T18:56+0000
2022-04-29T18:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101809/64/1018096481_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_eba11e1899ecc7ee5a9ff4bb81d120b1.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستعدة لإجراء تجربة نووية، وهذا انتهاك للقانون الدولي، ونحث كوريا الديمقراطية على الامتناع عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار".وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن بلاده ستواصل تعزيز إمكاناتها النووية.وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية.وفي خلال فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات، أجرى كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، 16 عملية إطلاق صاروخ واختبارين نوويين.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/كوريا-الجنوبية-تحث-جارتها-الشمالية-على-وقف-تصعيد-التوترات-بشأن-تعهد-زعيمها-بتعزيز-الطاقة-النووية-1061709200.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101809/64/1018096481_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_779678c76d897fdfcfa5bbfcf327a4b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, العالم
أمريكا: ندرك التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء اختبار نووي
تابعنا عبر
أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، اليوم الجمعة، أن بلادها على علم بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية، معتبرة ذلك الفعل انتهاكا للقانون الدولي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستعدة لإجراء تجربة نووية، وهذا انتهاك للقانون الدولي، ونحث كوريا الديمقراطية على الامتناع عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن بلاده ستواصل تعزيز إمكاناتها النووية.
وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية.
وفي خلال فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات، أجرى كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، 16 عملية إطلاق صاروخ واختبارين نوويين.