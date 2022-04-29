الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ65 من العملية العسكرية
18:04 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 18:12 GMT 29.04.2022)
© Sputnik . Сергей Батурин / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيتسك تغادر مدينة ماريوبول بعد تحريرها من القوات الأوكرانية
© Sputnik . Сергей Батурин/
أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيانها المسائي خسائر القوات الأوكرانية في اليوم الـ65 للعملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأعلن بيان الدفاع الآتي: دمرت صواريخ عالية الدقة تابعة للقوات المسلحة الروسية خلال النهار 38 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينها: 20 نقطة دعم و11 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ومستودع وقود بالقرب من فولنو بول، ومحطة رادار في منطقة بيتشينيغي".
تابع البيان: "وضرب سلاح الجو الروسي 22 هدفا عسكريا لأوكرانيا، حيث تم تدمير 5 نقاط دعم و13 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية و4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود في بلدات سيفيرودونيتسك وتشيرفونوي وبيلوغوري".
ووفقا للبيان: تم تدمير منظومة للدفاع الجوي من طراز "بوك-إم1" وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
تابع البيان: "وضرب سلاح الجو الروسي 22 هدفا عسكريا لأوكرانيا، حيث تم تدمير 5 نقاط دعم و13 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية و4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود في بلدات سيفيرودونيتسك وتشيرفونوي وبيلوغوري".
ووفقا للبيان: تم تدمير منظومة للدفاع الجوي من طراز "بوك-إم1" وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وقال البيان المسائي: "المدفعية الروسية تدمر 5 نقاط تحكم و13 نقطة دعم و64 منطقة تمركز القوات والمعدات العسكرية و7 مواقع مدفعية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين".
وأردف البيان أن "الدفاع الجوي الروسي أسقط 6 طائرات أوكرانية دون طيار، و3 صواريخ "توشكا-أو" أوكرانية".
واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 142 طائرة حربية و112 مروحية، و640 طائرة دون طيار، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و646 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و305 راجمة صواريخ، و1184 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2475 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 142 طائرة حربية و112 مروحية، و640 طائرة دون طيار، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و646 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و305 راجمة صواريخ، و1184 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2475 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".