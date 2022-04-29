https://arabic.sputniknews.com/20220429/الغنوشي-تونس-ستعود-إلى-الديمقراطية-1061735646.html
الغنوشي: تونس ستعود إلى الديمقراطية
الغنوشي: تونس ستعود إلى الديمقراطية
قال رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي إن بلاده ستعود إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أن الاتجاه العام الآن في البلاد هو "رفض الانقلاب والعودة إلى... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T12:54+0000
2022-04-29T12:54+0000
2022-04-29T12:54+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الغنوشي تصريحاته في مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول أكد خلالها أن الدولة "كيان عاقل وأنها ستنحاز إلى الشعب".وفي وقت سابق، أكد راشد الغنوشي، أن سيطرة الرئيس، قيس سعيد، على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل مصداقيتها".وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز"، يوم 23 أبريل/نيسان الجاري، أن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل "محاولة أخرى لوأد الثورة"، بحسب رأيه.وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر مرسوما باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد.ووفقا للمرسوم، فإن سعيد سيكون له الحق فقط في إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك، كما يعيّن بنفسه رئيس هيئة الانتخابات الجديدة من بين ثلاثة أعضاء سابقين في هيئات الانتخابات السابقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الغنوشي: تونس ستعود إلى الديمقراطية
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قال رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي إن بلاده ستعود إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أن الاتجاه العام الآن في البلاد هو "رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية".
ونقلت قناة "نسمة"
التونسية عن الغنوشي تصريحاته في مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول أكد خلالها أن الدولة "كيان عاقل وأنها ستنحاز إلى الشعب".
ويرى الغنوشي أن المعارضة التونسية متجهة إلى التلاقي وأن الذين يتجمعون حاليا حول رفض هذا الانقلاب أكثر من الذين يتجمعون حول دعمه.
وفي وقت سابق، أكد راشد الغنوشي، أن سيطرة الرئيس، قيس سعيد، على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل مصداقيتها".
وأضاف في تصريحات لوكالة "رويترز"، يوم 23 أبريل/نيسان الجاري، أن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل "محاولة أخرى لوأد الثورة"، بحسب رأيه.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر مرسوما باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد.
ووفقا للمرسوم، فإن سعيد سيكون له الحق فقط في إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك، كما يعيّن بنفسه رئيس هيئة الانتخابات الجديدة من بين ثلاثة أعضاء سابقين في هيئات الانتخابات السابقة.