عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220429/جهاز-الأمن-الروسي-يرفع-غطاء-السرية-عن-وثائق-خاصة-بانتحار-هتلر-1061731130.html
جهاز الأمن الروسي يرفع غطاء السرية عن وثائق خاصة بانتحار هتلر
جهاز الأمن الروسي يرفع غطاء السرية عن وثائق خاصة بانتحار هتلر
نشر جهاز الأمن الروسي "إف إس بي" وثائق أرشيفية خاصة بانتحار زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T11:25+0000
2022-04-29T11:25+0000
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061730455_0:607:2049:1759_1920x0_80_0_0_2f1517ec62f13ebca7424e2add28d203.jpg
ومن الوثائق التي تفيد بأن هتلر قضى منتحرا تقرير عن استجواب هانس باور، طيار فوهرر ألمانيا (هتلر).وكشف باور خلال استجوابه في سجن بوتيرسكايا بموسكو في ديسمبر/كانون الأول 1945 أن هتلر رفض الاستجابة لمناشدات المقربين منه الذين ناشدوه أن يغادر العاصمة برلين عندما اقتربت قوات الجيش الأحمر منها، وأنه (هتلر) أبلغه في 30 ابريل/نيسان 1945 أنه يريد أن يودعه.وجاء في التقرير الذي كتبه باور إنه حاول أن يقنع الفوهرر بعدم الإقبال على الانتحار. وباءت محاولات باور بالفشل لأن الفوهرر خشي أن يخطفه جنود الجيش الأحمر بعد تنويمه.وبعدما ودعه هتلر أقدم باور على إتلاف جميع الوثائق وبدأ استعداداته لمغادرة مكتب الفوهرر. وبعد مرور ساعتين علم باور أن هتلر وزوجته براون انتحرا، وغطي جثماناهما ببطانية قبل صب البنزين وإضرام النار فيهما في الحديقة.وتم كشف مكان دفن جثماني هتلر وبراون المحترقين في 13 مايو/أيار 1945.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061730455_0:415:2049:1951_1920x0_80_0_0_965bafc22916c3f406898f56f6f8f281.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

جهاز الأمن الروسي يرفع غطاء السرية عن وثائق خاصة بانتحار هتلر

11:25 GMT 29.04.2022
© Sputnik . Владимир Гребневأحد جنود الجيش الأحمر ينصب راية النصر فوق مبنى البرلمان الألماني في 1 مايو/أيار 1945
أحد جنود الجيش الأحمر ينصب راية النصر فوق مبنى البرلمان الألماني في 1 مايو/أيار 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Владимир Гребнев
تابعنا عبرTelegram
نشر جهاز الأمن الروسي "إف إس بي" وثائق أرشيفية خاصة بانتحار زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.
ومن الوثائق التي تفيد بأن هتلر قضى منتحرا تقرير عن استجواب هانس باور، طيار فوهرر ألمانيا (هتلر).
وكشف باور خلال استجوابه في سجن بوتيرسكايا بموسكو في ديسمبر/كانون الأول 1945 أن هتلر رفض الاستجابة لمناشدات المقربين منه الذين ناشدوه أن يغادر العاصمة برلين عندما اقتربت قوات الجيش الأحمر منها، وأنه (هتلر) أبلغه في 30 ابريل/نيسان 1945 أنه يريد أن يودعه.
وجاء في التقرير الذي كتبه باور إنه حاول أن يقنع الفوهرر بعدم الإقبال على الانتحار. وباءت محاولات باور بالفشل لأن الفوهرر خشي أن يخطفه جنود الجيش الأحمر بعد تنويمه.
وبعدما ودعه هتلر أقدم باور على إتلاف جميع الوثائق وبدأ استعداداته لمغادرة مكتب الفوهرر. وبعد مرور ساعتين علم باور أن هتلر وزوجته براون انتحرا، وغطي جثماناهما ببطانية قبل صب البنزين وإضرام النار فيهما في الحديقة.
وتم كشف مكان دفن جثماني هتلر وبراون المحترقين في 13 مايو/أيار 1945.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала