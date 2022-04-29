https://arabic.sputniknews.com/20220429/جهاز-الأمن-الروسي-يرفع-غطاء-السرية-عن-وثائق-خاصة-بانتحار-هتلر-1061731130.html
جهاز الأمن الروسي يرفع غطاء السرية عن وثائق خاصة بانتحار هتلر
جهاز الأمن الروسي يرفع غطاء السرية عن وثائق خاصة بانتحار هتلر
نشر جهاز الأمن الروسي "إف إس بي" وثائق أرشيفية خاصة بانتحار زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T11:25+0000
2022-04-29T11:25+0000
2022-04-29T11:25+0000
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
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ومن الوثائق التي تفيد بأن هتلر قضى منتحرا تقرير عن استجواب هانس باور، طيار فوهرر ألمانيا (هتلر).وكشف باور خلال استجوابه في سجن بوتيرسكايا بموسكو في ديسمبر/كانون الأول 1945 أن هتلر رفض الاستجابة لمناشدات المقربين منه الذين ناشدوه أن يغادر العاصمة برلين عندما اقتربت قوات الجيش الأحمر منها، وأنه (هتلر) أبلغه في 30 ابريل/نيسان 1945 أنه يريد أن يودعه.وجاء في التقرير الذي كتبه باور إنه حاول أن يقنع الفوهرر بعدم الإقبال على الانتحار. وباءت محاولات باور بالفشل لأن الفوهرر خشي أن يخطفه جنود الجيش الأحمر بعد تنويمه.وبعدما ودعه هتلر أقدم باور على إتلاف جميع الوثائق وبدأ استعداداته لمغادرة مكتب الفوهرر. وبعد مرور ساعتين علم باور أن هتلر وزوجته براون انتحرا، وغطي جثماناهما ببطانية قبل صب البنزين وإضرام النار فيهما في الحديقة.وتم كشف مكان دفن جثماني هتلر وبراون المحترقين في 13 مايو/أيار 1945.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
جهاز الأمن الروسي يرفع غطاء السرية عن وثائق خاصة بانتحار هتلر
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نشر جهاز الأمن الروسي "إف إس بي" وثائق أرشيفية خاصة بانتحار زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر.
ومن الوثائق التي تفيد بأن هتلر قضى منتحرا تقرير عن استجواب هانس باور، طيار فوهرر ألمانيا (هتلر).
وكشف باور خلال استجوابه في سجن بوتيرسكايا بموسكو في ديسمبر/كانون الأول 1945 أن هتلر رفض الاستجابة لمناشدات المقربين منه الذين ناشدوه أن يغادر العاصمة برلين عندما اقتربت قوات الجيش الأحمر منها، وأنه (هتلر) أبلغه في 30 ابريل/نيسان 1945 أنه يريد أن يودعه.
وجاء
في التقرير الذي كتبه باور إنه حاول أن يقنع الفوهرر بعدم الإقبال على الانتحار. وباءت محاولات باور بالفشل لأن الفوهرر خشي أن يخطفه جنود الجيش الأحمر بعد تنويمه.
وبعدما ودعه هتلر أقدم باور على إتلاف جميع الوثائق وبدأ استعداداته لمغادرة مكتب الفوهرر. وبعد مرور ساعتين علم باور أن هتلر وزوجته براون انتحرا، وغطي جثماناهما ببطانية قبل صب البنزين وإضرام النار فيهما في الحديقة.
وتم كشف مكان دفن جثماني هتلر وبراون المحترقين في 13 مايو/أيار 1945.