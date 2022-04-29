https://arabic.sputniknews.com/20220429/روسيا-تحظر-دخول-عدد-من-السياسيين-والشخصيات-العامة-من-عدة-دول-1061739326.html
قائمة جديدة بأسماء سياسيين وشخصيات عامة من عدة دول تم حظرهم من دخول روسيا
قائمة جديدة بأسماء سياسيين وشخصيات عامة من عدة دول تم حظرهم من دخول روسيا
قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا حظرت دخول عدد من البرلمانيين وأعضاء الحكومة ورجال الأعمال والأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام من أيسلندا والنرويج وغرينلاند... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T14:47+0000
2022-04-29T14:47+0000
2022-04-29T14:52+0000
العالم
روسية
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وقال البيان: "تم اتخاذ إجراءات مضادة ضد تسعة ممثلين لأيسلندا و16 ممثلا للنرويج و3 ممثلين عن غرينلاند و3 ممثلين عن جزر فارو. وهؤلاء الأشخاص... ممنوعون من دخول أراضي بلادنا".وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من البرلمانيين وأعضاء الحكومات وممثلي الأوساط التجارية والأكاديمية ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات العامة الذين يروجون بنشاط للخطاب المناهض ضد روسيا ويشاركون في صياغة وتنفيذ السياسات الموجهة ضد روسيا، "مدرجون على القائمة السوداء المعدة كإجراء رد روسي".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسية
قائمة جديدة بأسماء سياسيين وشخصيات عامة من عدة دول تم حظرهم من دخول روسيا
14:47 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 29.04.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا حظرت دخول عدد من البرلمانيين وأعضاء الحكومة ورجال الأعمال والأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام من أيسلندا والنرويج وغرينلاند وجزر فارو.
وقال البيان: "تم اتخاذ إجراءات مضادة ضد تسعة ممثلين لأيسلندا و16 ممثلا للنرويج و3 ممثلين عن غرينلاند و3 ممثلين عن جزر فارو. وهؤلاء الأشخاص... ممنوعون من دخول أراضي بلادنا".
وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من البرلمانيين وأعضاء الحكومات وممثلي الأوساط التجارية والأكاديمية ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات العامة الذين يروجون بنشاط للخطاب المناهض ضد روسيا ويشاركون في صياغة وتنفيذ السياسات الموجهة ضد روسيا، "مدرجون على القائمة السوداء المعدة كإجراء رد روسي".