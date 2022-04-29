عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220429/روسيا-تحظر-دخول-عدد-من-السياسيين-والشخصيات-العامة-من-عدة-دول-1061739326.html
قائمة جديدة بأسماء سياسيين وشخصيات عامة من عدة دول تم حظرهم من دخول روسيا
قائمة جديدة بأسماء سياسيين وشخصيات عامة من عدة دول تم حظرهم من دخول روسيا
قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا حظرت دخول عدد من البرلمانيين وأعضاء الحكومة ورجال الأعمال والأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام من أيسلندا والنرويج وغرينلاند... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T14:47+0000
2022-04-29T14:52+0000
العالم
روسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وقال البيان: "تم اتخاذ إجراءات مضادة ضد تسعة ممثلين لأيسلندا و16 ممثلا للنرويج و3 ممثلين عن غرينلاند و3 ممثلين عن جزر فارو. وهؤلاء الأشخاص... ممنوعون من دخول أراضي بلادنا".وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من البرلمانيين وأعضاء الحكومات وممثلي الأوساط التجارية والأكاديمية ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات العامة الذين يروجون بنشاط للخطاب المناهض ضد روسيا ويشاركون في صياغة وتنفيذ السياسات الموجهة ضد روسيا، "مدرجون على القائمة السوداء المعدة كإجراء رد روسي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسية

قائمة جديدة بأسماء سياسيين وشخصيات عامة من عدة دول تم حظرهم من دخول روسيا

14:47 GMT 29.04.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 29.04.2022)
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبرTelegram
قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا حظرت دخول عدد من البرلمانيين وأعضاء الحكومة ورجال الأعمال والأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام من أيسلندا والنرويج وغرينلاند وجزر فارو.
وقال البيان: "تم اتخاذ إجراءات مضادة ضد تسعة ممثلين لأيسلندا و16 ممثلا للنرويج و3 ممثلين عن غرينلاند و3 ممثلين عن جزر فارو. وهؤلاء الأشخاص... ممنوعون من دخول أراضي بلادنا".
وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من البرلمانيين وأعضاء الحكومات وممثلي الأوساط التجارية والأكاديمية ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات العامة الذين يروجون بنشاط للخطاب المناهض ضد روسيا ويشاركون في صياغة وتنفيذ السياسات الموجهة ضد روسيا، "مدرجون على القائمة السوداء المعدة كإجراء رد روسي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала