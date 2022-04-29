https://arabic.sputniknews.com/20220429/مجلس-التعاون-الخليجي-يعيد-تفعيل-سفر-مواطنيه-بالبطاقة-الشخصية-بين-دوله-1061749292.html
مجلس التعاون الخليجي يعيد تفعيل سفر مواطنيه بالبطاقة الشخصية بين دوله
مجلس التعاون الخليجي يعيد تفعيل سفر مواطنيه بالبطاقة الشخصية بين دوله
أعادت دول مجلس التعاون الخليجي تفعيل سفر مواطنيها عبر دول المجلس بالبطاقة الشخصية. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T21:06+0000
2022-04-29T21:06+0000
2022-04-29T21:06+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
مجلس التعاون الخليجي
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جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته، مساء اليوم الجمعة، على حسابها بموقع تويتر.وقالت الوزارة إنه "تخفيفا لقيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا، دول مجلس التعاون الخليجي تعيد تفعيل السفر لمواطنيها بالبطاقة الشخصية بين دول المجلس".وأضافت أن المواطنين القطريين سيتمكنون من دخول السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان باستخدام بطاقتهم الشخصية فقط.ولم يتطرق البيان إلى البحرين، العضو السادس في مجلس التعاون الخليجي.وأسدلت قمة العلا التي عقدت في السعودية في يناير/كانون الأول 2021 الستار على أكبر أزمة شهدها مجلس التعاون الخليجي، قاطعت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر، واتهام الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، ما نفته الدوحة مرارا.ووقتها قاطعت الدول الأربعة قطر، وأغلقت جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية أمامها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي يعيد تفعيل سفر مواطنيه بالبطاقة الشخصية بين دوله
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أعادت دول مجلس التعاون الخليجي تفعيل سفر مواطنيها عبر دول المجلس بالبطاقة الشخصية.
جاء ذلك وفق ما أفادت به وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته، مساء اليوم الجمعة، على حسابها بموقع تويتر.
وقالت الوزارة إنه "تخفيفا لقيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا، دول مجلس التعاون الخليجي تعيد تفعيل السفر لمواطنيها بالبطاقة الشخصية بين دول المجلس".
وأضافت أن المواطنين القطريين سيتمكنون من دخول السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان باستخدام بطاقتهم الشخصية فقط.
ولم يتطرق البيان إلى البحرين، العضو السادس في مجلس التعاون الخليجي.
وأسدلت قمة العلا التي عقدت في السعودية في يناير/كانون الأول 2021 الستار على أكبر أزمة شهدها مجلس التعاون الخليجي، قاطعت خلالها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر، واتهام الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع، ما نفته الدوحة مرارا.
ووقتها قاطعت الدول الأربعة قطر، وأغلقت جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية أمامها.