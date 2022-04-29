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موكب النصر الأول... 24 يونيو 1945
موكب النصر الأول... 24 يونيو 1945
شاهد اللقطات الأرشيفية للعرض العسكري الأول لقوات الجيش السوفيتي في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة النصر على ألمانيا النازية، 24 يونيو/ حزيران 1945، ولقوات هتلر... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
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موكب النصر الأول... 24 يونيو 1945
موكب النصر الأول... 24 يونيو 1945
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

موكب النصر الأول... 24 يونيو 1945

14:53 GMT 29.04.2022
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شاهد اللقطات الأرشيفية للعرض العسكري الأول لقوات الجيش السوفيتي في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة النصر على ألمانيا النازية، 24 يونيو/ حزيران 1945، ولقوات هتلر النازية المهزومة وهي تسلّم راياتها أمام ضريح لينين.
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Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 65 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:59 GMT
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