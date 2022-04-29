https://arabic.sputniknews.com/20220429/موكب-النصر-الأول-24-يونيو-1945-1061740908.html
موكب النصر الأول... 24 يونيو 1945
موكب النصر الأول... 24 يونيو 1945
شاهد اللقطات الأرشيفية للعرض العسكري الأول لقوات الجيش السوفيتي في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة النصر على ألمانيا النازية، 24 يونيو/ حزيران 1945، ولقوات هتلر... 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T14:53+0000
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موكب النصر الأول... 24 يونيو 1945
موكب النصر الأول... 24 يونيو 1945
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
موكب النصر الأول... 24 يونيو 1945
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شاهد اللقطات الأرشيفية للعرض العسكري الأول لقوات الجيش السوفيتي في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة النصر على ألمانيا النازية، 24 يونيو/ حزيران 1945، ولقوات هتلر النازية المهزومة وهي تسلّم راياتها أمام ضريح لينين.