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https://arabic.sputniknews.com/20220429/وثائق-سرية-تكشف-عن-سفير-إسرائيلي-سابق-ضمن-المرتزقة-المقاتلين-في-أوكرانيا--1061736134.html
وثائق سرية تكشف عن سفير إسرائيلي سابق ضمن المرتزقة المقاتلين في أوكرانيا
وثائق سرية تكشف عن سفير إسرائيلي سابق ضمن المرتزقة المقاتلين في أوكرانيا
كشفت وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T13:07+0000
2022-04-29T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام هي وجود اسم دبلوماسي إسرائيلي سابق كان يعمل سفيرا لدولته في بيلاروسيا.وبحسب الصفحة، فإن السفير الإسرائيلي السابق في مينسك، ألون شوهان، والبالغ من العمر 57 عاما، انضم إلى المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا مع بداية شهر أبريل/ نيسان.وأشارت الصفحة إلى أن الدبلوماسي الروسي ولد في العاصمة اللاتفية ريغا، وانتقل إلى إسرائيل عام 1971، وبدأ مسيرته الدبلوماسية في عام 1995، حيث عمل سكرتيرا في السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا والتشيك والصين.وفي عام 2015، انتقل إلى بيلاروسيا وعيّن سفيرا لبلاده من عام 2017 إلى عام 2020.وتجدر الإشارة إلى أن قوائم الأسماء لم تضم أيا من الجنسيات العربية من الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.
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العالم

وثائق سرية تكشف عن سفير إسرائيلي سابق ضمن المرتزقة المقاتلين في أوكرانيا

13:07 GMT 29.04.2022
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الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
© Sputnik
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كشفت وثائق سرية مسربة عن قائمة بأسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا والذي ضم 45 جنسية.
ونشرت صفحة "ريبار" الروسية على منصة "تلغرام" أسماء المقاتلين المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا، حيث ضمت أشخاصا من جنسيات عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.
ومن بين الأسماء التي أثارت الاهتمام هي وجود اسم دبلوماسي إسرائيلي سابق كان يعمل سفيرا لدولته في بيلاروسيا.
وبحسب الصفحة، فإن السفير الإسرائيلي السابق في مينسك، ألون شوهان، والبالغ من العمر 57 عاما، انضم إلى المرتزقة الذين يقاتلون ضمن "الفيلق الدولي" في أوكرانيا مع بداية شهر أبريل/ نيسان.
وأشارت الصفحة إلى أن الدبلوماسي الروسي ولد في العاصمة اللاتفية ريغا، وانتقل إلى إسرائيل عام 1971، وبدأ مسيرته الدبلوماسية في عام 1995، حيث عمل سكرتيرا في السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا والتشيك والصين.
وفي عام 2015، انتقل إلى بيلاروسيا وعيّن سفيرا لبلاده من عام 2017 إلى عام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن قوائم الأسماء لم تضم أيا من الجنسيات العربية من الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.
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