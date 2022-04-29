https://arabic.sputniknews.com/20220429/وزير-الداخلية-التونسي-يدعو-إلى-مزيد-من-الاستنفار-للتصدي-للمتربصين-بالوطن-1061729507.html
وزير الداخلية التونسي يدعو إلى مزيد من الاستنفار للتصدي للمتربصين بالوطن
وزير الداخلية التونسي يدعو إلى مزيد من الاستنفار للتصدي للمتربصين بالوطن
دعا وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، إلى مزيد من اليقظة والاستنفار الأمني، للتصدي لمن وصفهم بالمتربصين بالوطن. 29.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-29T09:38+0000
2022-04-29T09:38+0000
2022-04-29T09:38+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في تصريح أدلى به شرف الدين خلال زيارة أجراها، أمس الخميس، إلى ولاية مدنين جنوب شرقي البلاد، حيث عاين عمل الوحدات الأمنية المتمركزة على الحدود وجهودها في الحفاظ على سلامة التراب التونسي، بحسب قناة "نسمة" التونسية.وتابع شرف الدين خلال الزيارة ظروف العمل الأمني بمركزي جميلة والشوشة الحدوديين للحرس الوطني بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين، وعملية العبور عبر معبر راس جدير الحدودين، كما حضر تمرينا يتمثل في عملية بيضاء في التصدي لمحاولة تسلل مجموعة إرهابية والهجوم على المركز ونجاح الوحدات الأمنية في إفشالها بالقضاء على كامل المجموعة الإرهابية.وأعرب الوزير عن تقديره لمجهود المؤسسة الأمنية في حماية الوطن والمواطنين، مؤكدا مساندته وتقديره لكل ما يقومون به، مشيدا باليقظة العالية ومدى الجاهزية التي يتحلون بها والروح المعنوية العالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
وزير الداخلية التونسي يدعو إلى مزيد من الاستنفار للتصدي للمتربصين بالوطن
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دعا وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، إلى مزيد من اليقظة والاستنفار الأمني، للتصدي لمن وصفهم بالمتربصين بالوطن.
جاء ذلك في تصريح أدلى به شرف الدين خلال زيارة أجراها، أمس الخميس، إلى ولاية مدنين جنوب شرقي البلاد، حيث عاين عمل الوحدات الأمنية المتمركزة على الحدود وجهودها في الحفاظ على سلامة التراب التونسي، بحسب قناة "نسمة" التونسية
.
وتابع الوزير قائلا: "إن التهديدات لا تزال متواصلة رغم ما تحقق من أشواط كبرى في تحقيق الأمن وتسجيل نجاحات أمنية هامة وهو ما يدعو إلى مزيد اليقظة والاستنفار للتصدي لكل من يتربص بالوطن وتوجيه رسالة له بوجود نساء ورجال أسود جاهزين من المؤسسة الأمنية والعسكرية وفي تكاتف كبير للتصدي لأي عمل إرهابي".
وتابع شرف الدين خلال الزيارة ظروف العمل الأمني بمركزي جميلة والشوشة الحدوديين للحرس الوطني بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين، وعملية العبور عبر معبر راس جدير الحدودين، كما حضر تمرينا يتمثل في عملية بيضاء في التصدي لمحاولة تسلل مجموعة إرهابية والهجوم على المركز ونجاح الوحدات الأمنية في إفشالها بالقضاء على كامل المجموعة الإرهابية.
وأعرب الوزير عن تقديره لمجهود المؤسسة الأمنية في حماية الوطن والمواطنين، مؤكدا مساندته وتقديره لكل ما يقومون به، مشيدا باليقظة العالية ومدى الجاهزية التي يتحلون بها والروح المعنوية العالية.