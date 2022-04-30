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الأردن يعلن عن زيادة في أسعار البنزين والديزل
الأردن يعلن عن زيادة في أسعار البنزين والديزل
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، اليوم السبت، عن زيادة في أسعار بيع المشتقات النفطية محليا بجميع أنواعها. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T13:30+0000
2022-04-30T13:30+0000
أخبار الأردن
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وأقرت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأسعار لشهر أيار/مايو، حيث تم رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا، ليصبح 885 فلسا/لتر بدلاً من 850 فلسا/لتر.ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا، ليصبح 1120 فلسا/لتر بدلا من 1085 فلسا/لتر.وقررت اللجنة أيضا رفع سعر الديزل والجاز بمقدار 35 فلسا/لتر، ليصبح سعر كل منهما 650 فلسا/لتر بدلاً من 615 فلسا/لتر.وأشارت اللجنة إلى أن هذه الزيادة على الأسعار تشكل جزءا محدودا من قيمة الزيادة الفعلية للارتفاعات التي طرأت على أسعار المحروقات في السوق العالمي.وفيما يتعلق بأسطوانة الغاز المنزلي، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الأسطوانة عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.وحسب وسائل إعلام محلية، يأتي استناداً إلى توجيهات الحكومة الأردنية بالعودة تدريجياً لعكس أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية وذلك بعد استمرار تثبيت الأسعار لعدة أشهر متتالية، حيث أن الأسعار المحلية المعمول بها حالياً مبنية على أساس معدل سعر 74 دولاراً للبرميل من خام برنت، بينما وصل معدل السعر العالمي للبرميل خلال شهر نيسان/أبريل الحالي إلى نحو 104.4 دولار/برميل.
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أخبار الأردن, اقتصاد

الأردن يعلن عن زيادة في أسعار البنزين والديزل

13:30 GMT 30.04.2022
© Paltoday.psبنزين
بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Paltoday.ps
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أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، اليوم السبت، عن زيادة في أسعار بيع المشتقات النفطية محليا بجميع أنواعها.
وأقرت لجنة تسعير المشتقات البترولية الأسعار لشهر أيار/مايو، حيث تم رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 35 فلسا، ليصبح 885 فلسا/لتر بدلاً من 850 فلسا/لتر.
ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا، ليصبح 1120 فلسا/لتر بدلا من 1085 فلسا/لتر.
وقررت اللجنة أيضا رفع سعر الديزل والجاز بمقدار 35 فلسا/لتر، ليصبح سعر كل منهما 650 فلسا/لتر بدلاً من 615 فلسا/لتر.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الزيادة على الأسعار تشكل جزءا محدودا من قيمة الزيادة الفعلية للارتفاعات التي طرأت على أسعار المحروقات في السوق العالمي.
وفيما يتعلق بأسطوانة الغاز المنزلي، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الأسطوانة عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.
وحسب وسائل إعلام محلية، يأتي استناداً إلى توجيهات الحكومة الأردنية بالعودة تدريجياً لعكس أسعار المشتقات النفطية وفق أسعار النفط في السوق العالمية وذلك بعد استمرار تثبيت الأسعار لعدة أشهر متتالية، حيث أن الأسعار المحلية المعمول بها حالياً مبنية على أساس معدل سعر 74 دولاراً للبرميل من خام برنت، بينما وصل معدل السعر العالمي للبرميل خلال شهر نيسان/أبريل الحالي إلى نحو 104.4 دولار/برميل.
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