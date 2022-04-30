https://arabic.sputniknews.com/20220430/الروبل-في-موقع-ريادي-بين-العملات-الناشئة-1061756992.html

الروبل في موقع "ريادي" بين العملات الناشئة

الروبل في موقع "ريادي" بين العملات الناشئة

برز الروبل من بين عملات الأسواق الناشئة الرائدة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري حسب دراسات خبراء سبوتنيك الاقتصاديين. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T10:37+0000

2022-04-30T10:37+0000

2022-04-30T10:37+0000

روسيا

اقتصاد

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وعلى وجه الخصوص، أظهر الريال البرازيلي أفضل نتيجة، حيث ارتفع مقابل الدولار في تداولات بورصة العملات "فوركس" خلال الفترة الممتدة من نهاية 2021، وحتى 29 أبريل/نيسان، ضمناً ، بنسبة تتجاوز 14%.وارتفع الروبل في بورصة موسكو 6.2% خلال ذات الفترة، وكذلك الأمر بالنسبة للبيزو الكولومبي في فوركس حيث ارتفع بنسبة 2.5%، وأما الراند الجنوب أفريقي فارتفع مقابل الدولار بنسبة 1.2%، إضافة للبيزو المكسيكي بنسبة 0.9%.وانخفض سعر صرف الروبية الهندية مقابل الدولار خلال فترة الدراسة بنسبة 2.3%، وكذلك الأمر بالنسبة للبات التايلندي بنسبة 2.7%، وتأزم وضع الليرة التركية بشكل أكبر حيث انخفضت بنسبة 9.7%، كما انخفصت قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 10.8%، وأخيرا فقد كان الجنيه المصري الحلقة الأضعف حيث خسر 14.9% من قيمته مقابل الدولار.ويعد تدفق عائدات الصادرات هو العامل الرئيسي وراء تعزيز قيمة الروبل، فقد وصل في الشهرين الماضيين إلى 1.7 مليار دولار على الأقل، حسب تقديرات إسكندر لوتسكو، من "آي تي ​​آي كابيتال".وأوضح لوتسكو: "ونتيجة لذلك، في أبريل/ نيسان، تسارع نمو الروبل وتجاوز 18%، علاوة على ذلك، فإن العملة الروسية هي العملة الوحيدة في العالم التي ارتفعت قيمتها مقابل الدولار في شهر واحد إلى هذا الحد".وأردف: "قفز مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة من ست عملات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة) لأكثر من 5% في أبريل/نيسان إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية في أوائل مايو/أيار".يذكر أن 10 مستوردين أوروبيين فتحوا بالفعل حسابات خاصة في "غازبروم بنك" لدفع تكاليف إمدادات الغاز الروسية بموجب آلية الدفع الجديدة بالروبل الروسي، حسبما ذكرت "بلومبرغ" الأمريكية.وأكدت الصحيفة أن أربعة مستوردين أوروبيين دفعوا بالفعل مقابل إمدادات الغاز الروسية بالروبل. وأضافت أن موجة جديدة من المدفوعات للغاز ستأتي بعد 15 مايو/ أيار.

https://arabic.sputniknews.com/20220430/فوربس-الاقتصاد-الأمريكي-ينكمش-بأكثر-من-1-1061756628.html

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روسيا, اقتصاد