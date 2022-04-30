https://arabic.sputniknews.com/20220430/اليوم-دول-عربية-وإسلامية-تتحرى-هلال-عيد-الفطر--1061763707.html

اليوم... دول عربية وإسلامية تتحرى هلال عيد الفطر

اليوم... دول عربية وإسلامية تتحرى هلال عيد الفطر

تتأهب المراصد الفلكية في دول عربية وإسلامية، لتحري هلال شهر شوال وذلك مع غروب شمس اليوم السبت الموافق 29 من رمضان، لتحديد موعد عيد الفطر. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T15:47+0000

2022-04-30T15:47+0000

2022-04-30T16:07+0000

رمضان

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وفي السعودية، دعت المحكمة العليا أمس الأول "عموم المسلمين في جميع إنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان"، على ما نقلت وكالة "واس" الرسمية.ودعت المحكمة من يرى الهلال سواء بالمناظير أو العين المجردة إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته.وقالت صحيفة "عاجل" المحلية إنه تعذّرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت في مرصدي حوطة سدير وتمير، وبذلك يُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي. وحال تم رصد هلال شهر شوال مساء اليوم السبت، فسيكون اليوم هو المتمم لشهر رمضان 2022، فيما سيكون غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر، أما في حال تعذر رؤية الهلال فسيكون الأحد هو المتمم لشهر رمضان والإثنين أول أيام العيد.وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها سوف تستطلع مساء اليوم السبت هلال شهر شوال لعام 1443هـ لتحديد أول أيام عيد الفطر.وقالت دار الإفتاء على صفحتها : "لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائماً استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".وفي الإمارات، دعت لجنة تحري الرؤية جميع المسلمين لتحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت، الـ29 من شهر رمضان الجاري، الموافق 30 أبريل 2022.كما دعت اللجنة كل من يرى الهلال أن يتواصل على الرقم 026921166 ليتم توجيهه إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته.وكانت العديد من الدول قد بدأت شهر رمضان يوم السبت 2 أبريل/نيسان 2022، وهي الدول التي ستتحرى هلال شوال اليوم السبت 29 رمضان.في المقابل، بدأت دول أخرى من بينها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، صوم رمضان الأحد 3 أبريل، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم غد الأحد الموافق 30 من شهر رمضان.

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رمضان