https://arabic.sputniknews.com/20220430/بايدن-يدعي-أنه-أستاذ-ويحصل-على-مليون-دولار-دون-أن-يدرس-فصلا-واحدافيديو-1061754831.html
بايدن يدعي أنه "أستاذ" ويحصل على مليون دولار دون أن يدرس فصلا واحدا...فيديو
بايدن يدعي أنه "أستاذ" ويحصل على مليون دولار دون أن يدرس فصلا واحدا...فيديو
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، في قمة افتراضية لزعماء العالم، إنه كان "أستاذا" منذ عامين، مشيرا إلى دور أثار الجدل سابقا لأنه حصل على أجر كبير... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T08:14+0000
2022-04-30T08:14+0000
2022-04-30T08:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن بايدن كسب ما يقرب من مليون دولار من جامعة بنسلفانيا من 2017 إلى 2019، على الرغم من ظهوره النادر في مدرسة "Ivy League".هذا وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين القادة الذين استمعوا إلى الخطاب، الذي أعقب مناقشة صباحية خاصة بين قادة مجموعة السبع.ووفقا لـ "Daily Pennsylvanian" ، قام بايدن بزيارة الحرم الجامعي تسع مرات على الأقل. كانت إحدى الزيارات حدثا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 للترويج لكتابه "Promise Me، Dad".وتضمنت زيارات بايدن الأخرى أسئلة وأجوبة مع مسؤولي "UPenn"، ومحاضرة واحدة لطلاب الدراسات العليا بكلية وارتون للأعمال، وأحداث عامة مع الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون ونائب رئيس الوزراء البريطاني السابق نيك كليج. يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب تخرج من هذه الجامعة. وتخرج بايدن في عام 1965 من جامعة ديلاوير القريبة، وحصل على إجازة في القانون من جامعة سيراكيوز. في UPenn، تولى بايدن منصب "أستاذ الممارسة الرئاسية بنيامين فرانكلين" في فبراير 2017 بعد تركه لمنصب نائب الرئيس. أخذ إجازة من المنصب عندما أطلق حملته الرئاسية.وتسبب بايدن في زعزعة الديمقراطيين اليساريين برفضه القاطع لمحاولات النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية - نيويورك) للتنازل عن قروض طلابية تصل إلى 50 ألف دولار لكل شخص. وخلال الحملة الانتخابية، خضع بايدن للتدقيق لقوله في ساوث كارولينا إنه بدلاً من "تولي وظيفة في وول ستريت"، "أصبح مدرسًا، وأصبح أستاذاً" - متجاهلاً ذكر أجره أو حقيقة أنه لم يقم بالتدريس في الواقع أي دورات فصل دراسي. قبل أن يصبح نائب الرئيس في عام 2009 ، كان بايدن أستاذا مساعدا للقانون في جامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا لمدة 17 عامًا، وقام بتدريس دروس أثناء خدمته في مجلس الشيوخ.
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الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يدعي أنه "أستاذ" ويحصل على مليون دولار دون أن يدرس فصلا واحدا...فيديو
08:14 GMT 30.04.2022 (تم التحديث: 08:49 GMT 30.04.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، في قمة افتراضية لزعماء العالم، إنه كان "أستاذا" منذ عامين، مشيرا إلى دور أثار الجدل سابقا لأنه حصل على أجر كبير مقابل تسع زيارات تم الإبلاغ عنها إلى الحرم الجامعي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن بايدن كسب ما يقرب
من مليون دولار من جامعة بنسلفانيا من 2017 إلى 2019، على الرغم من ظهوره النادر في مدرسة "Ivy League".
وقال بايدن في خطاب تم بثه على الهواء مباشرة في مؤتمر ميونيخ للأمن، "قبل عامين، كما أشرت، عندما تحدثت مؤخرًا في ميونيخ، كنت مواطنا عاديا. كنت أستاذا ولست مسؤولا منتخبا".
هذا وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين القادة الذين استمعوا إلى الخطاب، الذي أعقب مناقشة صباحية خاصة بين قادة مجموعة السبع.
شغل بايدن منصب أستاذ فخري في مدرسة فيلادلفيا من فبراير/ شباط 2017 إلى أبريل/ نيسان 2019. وحصل على 371159 دولارا في عام 2017 و 540484 دولارًا في 2018 و2019 ، وفقا لتقرير استقصائي من فيلادلفيا إنكويرر.
ووفقا لـ "Daily Pennsylvanian" ، قام بايدن بزيارة الحرم الجامعي تسع مرات على الأقل. كانت إحدى الزيارات حدثا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 للترويج لكتابه "Promise Me، Dad".
وتضمنت زيارات بايدن الأخرى أسئلة وأجوبة مع مسؤولي "UPenn"، ومحاضرة واحدة لطلاب الدراسات العليا بكلية وارتون للأعمال، وأحداث عامة مع الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون ونائب رئيس الوزراء البريطاني السابق نيك كليج. يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب تخرج من هذه الجامعة. وتخرج بايدن في عام 1965 من جامعة ديلاوير القريبة، وحصل على إجازة في القانون من جامعة سيراكيوز. في UPenn، تولى بايدن منصب "أستاذ الممارسة الرئاسية بنيامين فرانكلين" في فبراير 2017 بعد تركه لمنصب نائب الرئيس. أخذ إجازة من المنصب عندما أطلق حملته الرئاسية.
في فترة وجيزة خلال فترة عدم توليه لأي منصب عام، حصد بايدن مكاسب غير متوقعة من التحدث في الكليات، وفقا للإفصاحات المالية. حيث حصل على 190 ألف دولار للتحدث في جامعة درو في نيوجيرسي، و182 ألف دولار من كلية ليك ميشيغان و180 ألف دولار للظهور في جامعة فاندربيلت.
وتسبب بايدن في زعزعة الديمقراطيين اليساريين برفضه القاطع لمحاولات النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية - نيويورك) للتنازل عن قروض طلابية تصل إلى 50 ألف دولار لكل شخص. وخلال الحملة الانتخابية، خضع بايدن للتدقيق لقوله في ساوث كارولينا إنه بدلاً من "تولي وظيفة في وول ستريت"، "أصبح مدرسًا، وأصبح أستاذاً" - متجاهلاً ذكر أجره أو حقيقة أنه لم يقم بالتدريس في الواقع أي دورات فصل دراسي. قبل أن يصبح نائب الرئيس في عام 2009 ، كان بايدن أستاذا مساعدا للقانون في جامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا لمدة 17 عامًا، وقام بتدريس دروس أثناء خدمته في مجلس الشيوخ.