https://arabic.sputniknews.com/20220430/بايدن-يدعي-أنه-أستاذ-ويحصل-على-مليون-دولار-دون-أن-يدرس-فصلا-واحدافيديو-1061754831.html

بايدن يدعي أنه "أستاذ" ويحصل على مليون دولار دون أن يدرس فصلا واحدا...فيديو

بايدن يدعي أنه "أستاذ" ويحصل على مليون دولار دون أن يدرس فصلا واحدا...فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، في قمة افتراضية لزعماء العالم، إنه كان "أستاذا" منذ عامين، مشيرا إلى دور أثار الجدل سابقا لأنه حصل على أجر كبير... 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T08:14+0000

2022-04-30T08:14+0000

2022-04-30T08:49+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن بايدن كسب ما يقرب من مليون دولار من جامعة بنسلفانيا من 2017 إلى 2019، على الرغم من ظهوره النادر في مدرسة "Ivy League".هذا وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين القادة الذين استمعوا إلى الخطاب، الذي أعقب مناقشة صباحية خاصة بين قادة مجموعة السبع.ووفقا لـ "Daily Pennsylvanian" ، قام بايدن بزيارة الحرم الجامعي تسع مرات على الأقل. كانت إحدى الزيارات حدثا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 للترويج لكتابه "Promise Me، Dad".وتضمنت زيارات بايدن الأخرى أسئلة وأجوبة مع مسؤولي "UPenn"، ومحاضرة واحدة لطلاب الدراسات العليا بكلية وارتون للأعمال، وأحداث عامة مع الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون ونائب رئيس الوزراء البريطاني السابق نيك كليج. يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب تخرج من هذه الجامعة. وتخرج بايدن في عام 1965 من جامعة ديلاوير القريبة، وحصل على إجازة في القانون من جامعة سيراكيوز. في UPenn، تولى بايدن منصب "أستاذ الممارسة الرئاسية بنيامين فرانكلين" في فبراير 2017 بعد تركه لمنصب نائب الرئيس. أخذ إجازة من المنصب عندما أطلق حملته الرئاسية.وتسبب بايدن في زعزعة الديمقراطيين اليساريين برفضه القاطع لمحاولات النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية - نيويورك) للتنازل عن قروض طلابية تصل إلى 50 ألف دولار لكل شخص. وخلال الحملة الانتخابية، خضع بايدن للتدقيق لقوله في ساوث كارولينا إنه بدلاً من "تولي وظيفة في وول ستريت"، "أصبح مدرسًا، وأصبح أستاذاً" - متجاهلاً ذكر أجره أو حقيقة أنه لم يقم بالتدريس في الواقع أي دورات فصل دراسي. قبل أن يصبح نائب الرئيس في عام 2009 ، كان بايدن أستاذا مساعدا للقانون في جامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا لمدة 17 عامًا، وقام بتدريس دروس أثناء خدمته في مجلس الشيوخ.

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