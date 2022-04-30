https://arabic.sputniknews.com/20220430/كولومبيا-تتهم-الجيش-الفنزويلي-بانتهاك-حدودها-1061752067.html
كولومبيا تتهم الجيش الفنزويلي بانتهاك حدودها
كولومبيا تتهم الجيش الفنزويلي بانتهاك حدودها
اتهمت وزارة الخارجية الكولومبية، اليوم السبت، القوات المسلحة الفنزويلية باختراق حدودها في الجزء الشمالي من البلاد. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T04:17+0000
2022-04-30T04:17+0000
2022-04-30T04:17+0000
كولومبيا
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مكسيكو سيتي- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "لقد اخترق جنود الحرس الوطني البوليفاري المجال الجوي وغزاوا أراضي البلاد".وأضاف البيان إن طائرة هليكوبتر عسكرية هبطت ... غرب الحدود المعترف بها دوليا، مع هبوط جنود مسلحين".ووقع الحادث في مقاطعة نورتي دي سانتاندر، وأدانت كولومبيا بشدة الانتهاك المزعوم لسيادتها الوطنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كولومبيا
كولومبيا تتهم الجيش الفنزويلي بانتهاك حدودها
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اتهمت وزارة الخارجية الكولومبية، اليوم السبت، القوات المسلحة الفنزويلية باختراق حدودها في الجزء الشمالي من البلاد.
مكسيكو سيتي- سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان: "لقد اخترق جنود الحرس الوطني البوليفاري المجال الجوي وغزاوا أراضي البلاد".
وأضاف البيان إن طائرة هليكوبتر عسكرية هبطت ... غرب الحدود المعترف بها دوليا، مع هبوط جنود مسلحين".
ووقع الحادث في مقاطعة نورتي دي سانتاندر، وأدانت كولومبيا بشدة الانتهاك المزعوم لسيادتها الوطنية.