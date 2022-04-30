عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220430/لبنان-لم-نعد-قادرين-على-تحمل-ملف-اللاجئين-السوريين-1061752909.html
لبنان: لم نعد قادرين على تحمل ملف اللاجئين السوريين
لبنان: لم نعد قادرين على تحمل ملف اللاجئين السوريين
صرح وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، يوم الجمعة، بأن بلاده لم تعد قادرة على تحمل ملف اللاجئين السوريين وضبطه من أجل مصلحة دول أخرى. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T06:39+0000
2022-04-30T06:39+0000
لبنان
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104207/90/1042079015_0:142:2016:1276_1920x0_80_0_0_21b5c716fd436a5df7f79a8786340c6d.jpg
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع وزاري لبحث موضوع اللاجئين السوريين، ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس الجمعة.وقال بيرم إن "مسألة النزوح (السوري) لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، وضمانه بشكل كلي".وأوضح الوزير اللبناني: "لم يعد لدينا مازوت (وقود) للقوارب (الحكومية) لمراقبة البحر، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضا".وتابع: "طبعا نحن لا نعزل أنفسنا عن المسألة الإنسانية وحقوق الإنسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل".يذكر أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان يبلغ 1.5 مليون تقريبا، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.ويعيش لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والطعام والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة، ووصف البنك الدولي هذه الأزمة، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/مساعدات-عاجلة-للنازحين-واللاجئين-هل-يستجيب-المجتمع-الدولي-لمطالب-لبنان-المالية-وما-البدائل؟-1060000489.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104207/90/1042079015_64:0:1953:1417_1920x0_80_0_0_19e5a126f1c74f67644078f5e7b278d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

لبنان: لم نعد قادرين على تحمل ملف اللاجئين السوريين

06:39 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصورمخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان
مخيم للاجئين السوريين على ضفة نهر الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، يوم الجمعة، بأن بلاده لم تعد قادرة على تحمل ملف اللاجئين السوريين وضبطه من أجل مصلحة دول أخرى.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع وزاري لبحث موضوع اللاجئين السوريين، ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس الجمعة.
وقال بيرم إن "مسألة النزوح (السوري) لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، وضمانه بشكل كلي".
لبنان: اعتصام لموظفي القطاع العام احتجاجاً على تردي الوضع المعيشي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
مساعدات عاجلة للنازحين واللاجئين.. هل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب لبنان المالية وما البدائل؟
16 مارس, 22:14 GMT

وأضاف: "لم تعد الدولة اللبنانية قادرة على أن تكون شرطياً لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى (لم يذكرها)، فنحن لا نتلقى أي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده ولم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر".

وأوضح الوزير اللبناني: "لم يعد لدينا مازوت (وقود) للقوارب (الحكومية) لمراقبة البحر، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضا".
وتابع: "طبعا نحن لا نعزل أنفسنا عن المسألة الإنسانية وحقوق الإنسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل".
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان يبلغ 1.5 مليون تقريبا، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.
ويعيش لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والطعام والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة، ووصف البنك الدولي هذه الأزمة، بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала