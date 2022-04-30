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https://arabic.sputniknews.com/20220430/مصر-تدين-التفجير-الإرهابي-الذي-استهدف-مسجدا-في-كابول-1061761242.html
مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في كابول
مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في كابول
أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T13:46+0000
2022-04-30T13:46+0000
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وقدمت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها نشر على صفحتها في موقع "فيسبوك" تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء السريع للمرضى.وأكدت الخارجية المصرية "أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها
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العالم

مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في كابول

13:46 GMT 30.04.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
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أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وقدمت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها نشر على صفحتها في موقع "فيسبوك" تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء السريع للمرضى.
وأكدت الخارجية المصرية "أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها
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