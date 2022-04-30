https://arabic.sputniknews.com/20220430/مصر-تدين-التفجير-الإرهابي-الذي-استهدف-مسجدا-في-كابول-1061761242.html
مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في كابول
مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في كابول
أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T13:46+0000
2022-04-30T13:46+0000
2022-04-30T13:46+0000
العالم
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وقدمت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها نشر على صفحتها في موقع "فيسبوك" تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء السريع للمرضى.وأكدت الخارجية المصرية "أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في كابول
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أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وقدمت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها نشر على صفحتها في موقع "فيسبوك" تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء السريع للمرضى.
وأكدت الخارجية المصرية "أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها