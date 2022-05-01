https://arabic.sputniknews.com/20220501/الاقتصاد-السعودي-يحقق-أعلى-معدل-نمو-منذ-2011-1061777617.html
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى معدل نمو منذ 2011
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى معدل نمو منذ 2011
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، أن الاقتصاد السعودي نما بمعدل 9.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، محققا أعلى معدلات نمو منذ 2011. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T11:41+0000
2022-05-01T11:41+0000
2022-05-01T11:41+0000
السعودية
اقتصاد
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وحسب بيان الهيئة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2022، أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بالربع الأول من العام 2021.ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%.كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 2.4%.وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل موسميا، ارتفاعا نسبته 2.2% في الربع الأول 2022 مقارنة بالربع الرابع 2021.ويرجع هذا الارتفاع أيضاً إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضا بنسبة 0.9%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, اقتصاد
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى معدل نمو منذ 2011
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، أن الاقتصاد السعودي نما بمعدل 9.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، محققا أعلى معدلات نمو منذ 2011.
وحسب بيان الهيئة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2022، أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بالربع الأول من العام 2021.
ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%.
كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا بنسبة 2.4%.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل موسميا، ارتفاعا نسبته 2.2% في الربع الأول 2022 مقارنة بالربع الرابع 2021.
ويرجع هذا الارتفاع أيضاً إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضا بنسبة 0.9%.