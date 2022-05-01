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الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والمعابر مع غزة
الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والمعابر مع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وغلق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، خلال فترة الأعياد القادمة في إسرائيل. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T11:19+0000
2022-05-01T11:19+0000
إسرائيل
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وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن هذا الإجراء يأتي بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".وأوضح البيان أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الثالثة مساء من يوم الثلاثاء، الموافق 3 مايو/أيار المقبل.وأضاف أنه "سيتم إلغاؤه يوم الجمعة، الموافق 6 مايو، وفق تقييم الوضع الأمني".كما أشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية ستسمح خلال فترة الإغلاق بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية بناء على موافقة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المعني بتنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك في مدينة جنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/إسرائيل-تعلن-اعتقال-فلسطينيين-قتلا-حارس-مستوطنة-شمالي-الضفة-1061765296.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والمعابر مع غزة

11:19 GMT 01.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وغلق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، خلال فترة الأعياد القادمة في إسرائيل.
وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن هذا الإجراء يأتي بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".
وأوضح البيان أن القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الثالثة مساء من يوم الثلاثاء، الموافق 3 مايو/أيار المقبل.
وأضاف أنه "سيتم إلغاؤه يوم الجمعة، الموافق 6 مايو، وفق تقييم الوضع الأمني".
كما أشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية ستسمح خلال فترة الإغلاق بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية بناء على موافقة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المعني بتنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
إسرائيل تعلن اعتقال فلسطينيين قتلا حارس مستوطنة شمالي الضفة
أمس, 17:16 GMT
يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.
وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك في مدينة جنين.
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