https://arabic.sputniknews.com/20220501/الحكومة-اليمنية-أنصار-الله-تنصلت-من-تخصيص-عوائد-سفن-الوقود-للمرتبات-1061778754.html
الحكومة اليمنية: "أنصار الله" تنصلت من تخصيص عوائد سفن الوقود للمرتبات
الحكومة اليمنية: "أنصار الله" تنصلت من تخصيص عوائد سفن الوقود للمرتبات
قالت الحكومة اليمنية إن جماعة "أنصار الله" تتنصل من التزامها بتخصيص عوائد سفن الوقود، لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T12:33+0000
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2022-05-01T12:33+0000
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وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء السبت.وقال الإرياني إنه "رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح لدخول سفينتين أسبوعيا إلى ميناء الحديدة تنفيذا لبنود الهدنة إلا أن المليشيا الحوثية لم تلتزم بتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف المرتبات في مناطق سيطرتها".وأضاف أن "المبالغ تكفي لصرف مرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرة الحوثيين لمدة 3 أشهر".كما طلب الوزير اليمني من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة ووضع آلية لصرفها كمرتبات لموظفي الدولة وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي (للحوثيين)".يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية وجماعة "أنصار الله".وتتضمن الهدنة دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة "أنصار الله".
https://arabic.sputniknews.com/20220501/الأمم-المتحدة-تحذر-من-انهيار-عملياتها-الإنسانية-والإغاثية-في-اليمن-1061774653.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
الحكومة اليمنية: "أنصار الله" تنصلت من تخصيص عوائد سفن الوقود للمرتبات
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قالت الحكومة اليمنية إن جماعة "أنصار الله" تتنصل من التزامها بتخصيص عوائد سفن الوقود، لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية
، جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء السبت.
وقال الإرياني إنه "رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح لدخول سفينتين أسبوعيا إلى ميناء الحديدة تنفيذا لبنود الهدنة إلا أن المليشيا الحوثية لم تلتزم بتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف المرتبات في مناطق سيطرتها".
ولفت أن "الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من السفن المتفق على دخولها خلال شهري الهدنة تبلغ 90 مليار ريال (نحو 90 مليون دولار)".
وأضاف أن "المبالغ تكفي لصرف مرتبات جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرة الحوثيين لمدة 3 أشهر".
كما طلب الوزير اليمني من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة ووضع آلية لصرفها كمرتبات لموظفي الدولة وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي (للحوثيين)".
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية وجماعة "أنصار الله
".
وتتضمن الهدنة دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة "أنصار الله".