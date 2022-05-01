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https://arabic.sputniknews.com/20220501/بـ-44-طنا-المركزي-المصري-أكبر-مشتر-للذهب-في-الربع-الأول-من-2022-1061788393.html
بـ 44 طنا.. المركزي المصري أكبر مشتر للذهب في الربع الأول من 2022
بـ 44 طنا.. المركزي المصري أكبر مشتر للذهب في الربع الأول من 2022
أصبح البنك المركزي المصري، أكبرمشتر للذهب في الربع الأول من عام 2022، بكمية وصلت إلى 44 طنا، حسبما أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم الأحد. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T22:43+0000
2022-05-01T22:43+0000
المركزي المصري
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وارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 54% ليصل إلى 125 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 19% من إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية، والتي تعد الأعلى بين دول المنطقة، وفقا للتقرير الصادر مؤخرا، وفقا لصحيفة "المصري اليوم"أوضح التقرير أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، لكن هبوط مكون العملات الأجنبية داخل الاحتياطيات قد يعنى أن البلاد لجأت إلى الأسواق العالمية لشراء كميات من الذهب.وتصل قيمة الـ 44 طنا إلى 2.703 مليار دولار، ليصل بذلك احتياطي المعدن الأصفر في البنك المركزي المصري إلى إلى 6.907 مليار دولار مقابل إلى 4.204 مليار دولار بنهاية يناير 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/هل-يرفع-البنك-المركزي-المصري-سعر-الفائدة-مرة-أخرى-1061649522.html
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المركزي المصري

بـ 44 طنا.. المركزي المصري أكبر مشتر للذهب في الربع الأول من 2022

22:43 GMT 01.05.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أصبح البنك المركزي المصري، أكبرمشتر للذهب في الربع الأول من عام 2022، بكمية وصلت إلى 44 طنا، حسبما أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم الأحد.
وارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 54% ليصل إلى 125 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 19% من إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية، والتي تعد الأعلى بين دول المنطقة، وفقا للتقرير الصادر مؤخرا، وفقا لصحيفة "المصري اليوم"
أوضح التقرير أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، لكن هبوط مكون العملات الأجنبية داخل الاحتياطيات قد يعنى أن البلاد لجأت إلى الأسواق العالمية لشراء كميات من الذهب.
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وتصل قيمة الـ 44 طنا إلى 2.703 مليار دولار، ليصل بذلك احتياطي المعدن الأصفر في البنك المركزي المصري إلى إلى 6.907 مليار دولار مقابل إلى 4.204 مليار دولار بنهاية يناير 2022.
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