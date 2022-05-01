https://arabic.sputniknews.com/20220501/تقرير-اليورو-في-حالة-سقوط-حر-1061772675.html
تقرير: اليورو في حالة "سقوط حر"
تقرير: اليورو في حالة "سقوط حر"
أشار تقرير إعلامي إلى أن عدم اليقين المتعلق باحتمال تشديد العقوبات ضد روسيا وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي سيتسبب بمزيد من الضغط على اليورو، الذي هو بالفعل في... 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T06:41+0000
2022-05-01T06:41+0000
2022-05-01T06:43+0000
اقتصاد
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ووفقا لتقرير صحيفة "دويتشه فيرتشافتس ناخريختن"، فإن العملة الأوروبية الآن في "هبوط حر"، وسعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017.ووفقا للمحللين في بنك Bayern Landesbank الألماني، سيستمر الدولار في الارتفاع حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع.ووفقا للعديد من الخبراء، ستعاني أوروبا من العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية أكثر من الولايات المتحدة، كما أشار التقرير.في الوقت نفسه، لم يكن لمؤشرات ثقة المستهلك أي تأثير فعليا على سعر صرف اليورو، حسبما ورد في المنشور. وفقا لشركة الأبحاث GfK ، بعد التدهور الثاني، وصل هذا المؤشر في ألمانيا إلى مستوى قياسي منخفض. وقال رولف بوركل خبير السلع الاستهلاكية في GfK: "آمال النمو نتيجة تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء انهارت أخيرا".في وقت سابق، قال كبير الاقتصاديين السابق في "دويتشه بنك" توماس ماير أن عدم استقرار اليورو قد يدفع المواطنين للبحث عن بديل للعملة الرسمية. في رأيه، يتوقع الاتحاد الأوروبي تضخما طويل الأجل يمكن أن "يقتل اليورو".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
تقرير: اليورو في حالة "سقوط حر"
06:41 GMT 01.05.2022 (تم التحديث: 06:43 GMT 01.05.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى أن عدم اليقين المتعلق باحتمال تشديد العقوبات ضد روسيا وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي سيتسبب بمزيد من الضغط على اليورو، الذي هو بالفعل في وضع سيئ.
ووفقا لتقرير صحيفة "دويتشه فيرتشافتس ناخريختن"، فإن العملة الأوروبية
الآن في "هبوط حر"، وسعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017.
ووفقا للمحللين في بنك Bayern Landesbank الألماني، سيستمر الدولار في الارتفاع حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع.
في الوقت نفسه، قد تستمر حالة عدم اليقين المرتبطة باحتمال تشديد العقوبات ضد روسيا وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي في الضغط على اليورو.
ووفقا للعديد من الخبراء، ستعاني أوروبا من العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية أكثر من الولايات المتحدة، كما أشار التقرير.
ووفقا لكبير الاقتصاديين في بنك VP Bank ،توماس غيزتل، فإنه لا يمكن لليورو الاستفادة من ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خطط لها البنك المركزي الأوروبي هذا العام. وقال: "في أسواق العملات، هناك مخاوف كبيرة من أن التباطؤ الاقتصادي القوي في منطقة اليورو أو حتى الركود، يمكن أن يهز المسار المخطط للتشديد". وقال غيزتل إن الركود والتضخم المرتفع وعدم قدرة البنك المركزي الأوروبي أو عدم رغبته في التصرف سيكون "أسوأ سيناريو ممكن".
في الوقت نفسه، لم يكن لمؤشرات ثقة المستهلك أي تأثير فعليا على سعر صرف اليورو، حسبما ورد في المنشور. وفقا لشركة الأبحاث GfK ، بعد التدهور الثاني، وصل هذا المؤشر في ألمانيا إلى مستوى قياسي منخفض. وقال رولف بوركل خبير السلع الاستهلاكية في GfK: "آمال النمو نتيجة تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء انهارت أخيرا".
في وقت سابق، قال كبير الاقتصاديين السابق في "دويتشه بنك" توماس ماير أن عدم استقرار اليورو قد يدفع المواطنين للبحث عن بديل للعملة الرسمية. في رأيه، يتوقع الاتحاد الأوروبي تضخما طويل الأجل يمكن أن "يقتل اليورو".