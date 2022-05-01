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ماذا يحدث لك إذا أكلت المكسرات كل يوم
ماذا يحدث لك إذا أكلت المكسرات كل يوم
يؤدي الاستهلاك اليومي للمكسرات إلى تقوية نظام القلب والأوعية الدموية وتقليل العمليات الالتهابية. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T11:13+0000
2022-05-01T11:13+0000
مجتمع
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تتحدث دراسة أجريت حديثا عن التأثير الإيجابي لوضع المكسرات في النظام الغذائي. وجدت دراسة أخرى أن ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من المكسرات أو البذور يوميًا تساعد أيضًا في علاج الاكتئاب.تشير الدراسات إلى أن المكسرات تساعد في تقليل الالتهابات حيث تحتوي على نصف الاحتياجات اليومية من "فيتامين هـ"، وهو أحد مضادات الأكسدة ويحمي الخلايا من الأكسدة.بالإضافة إلى ذلك، المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة الأحادية والمتعددة، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز القلبي الوعائي وزيادة مستوى الكوليسترول "الجيد". أخيرًا، تساعد المكسرات في تنظيم مستويات السكر في الدم.
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مجتمع

ماذا يحدث لك إذا أكلت المكسرات كل يوم

11:13 GMT 01.05.2022
© Photo / CCمكسرات
مكسرات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Photo / CC
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يؤدي الاستهلاك اليومي للمكسرات إلى تقوية نظام القلب والأوعية الدموية وتقليل العمليات الالتهابية.
تتحدث دراسة أجريت حديثا عن التأثير الإيجابي لوضع المكسرات في النظام الغذائي. وجدت دراسة أخرى أن ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من المكسرات أو البذور يوميًا تساعد أيضًا في علاج الاكتئاب.
تشير الدراسات إلى أن المكسرات تساعد في تقليل الالتهابات حيث تحتوي على نصف الاحتياجات اليومية من "فيتامين هـ"، وهو أحد مضادات الأكسدة ويحمي الخلايا من الأكسدة.
بالإضافة إلى ذلك، المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة الأحادية والمتعددة، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز القلبي الوعائي وزيادة مستوى الكوليسترول "الجيد". أخيرًا، تساعد المكسرات في تنظيم مستويات السكر في الدم.
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