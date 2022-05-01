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https://arabic.sputniknews.com/20220501/مراسل-سبوتنيك-3-حافلات-تغادر-آزوفستال-وعلى-متنها-40-شخصا-1061779497.html
مراسل "سبوتنيك": 3 حافلات تغادر آزوفستال وعلى متنها 40 شخصا
مراسل "سبوتنيك": 3 حافلات تغادر آزوفستال وعلى متنها 40 شخصا
غادرت 3 حافلات تقل لاجئين من منطقة آزوفستال المجاورة للمصنع، وكان فيها 40 شخصًا: 18 رجلاً و14 امرأة و8 أطفال، وفقًا لمراسل "سبوتنيك". 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T13:12+0000
2022-05-01T13:15+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه تم إرسال جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى أحد مخيمات قرية بيزيمينو، وراقب الإجلاء موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.وعن الوضع في مصنع آزوفستال في ماريوبول، والذي يتحصن فيه قوميون أوكرانيون، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 46 مدنيا خرجوا من منازلهم بالقرب من المصنع، يوم أمس، على مجموعتين، نتيجة تطبيق وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني.وذكرت أنه تم توفير السكن والطعام والمساعدات الطبية اللازمة لجميع المدنيين.
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مراسل "سبوتنيك": 3 حافلات تغادر آزوفستال وعلى متنها 40 شخصا

13:12 GMT 01.05.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 01.05.2022)
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورمصنع الصلب "أزوفستال" بمدينة ماريوبول
مصنع الصلب أزوفستال بمدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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غادرت 3 حافلات تقل لاجئين من منطقة آزوفستال المجاورة للمصنع، وكان فيها 40 شخصًا: 18 رجلاً و14 امرأة و8 أطفال، وفقًا لمراسل "سبوتنيك".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه تم إرسال جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى أحد مخيمات قرية بيزيمينو، وراقب الإجلاء موظفو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.
وعن الوضع في مصنع آزوفستال في ماريوبول، والذي يتحصن فيه قوميون أوكرانيون، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 46 مدنيا خرجوا من منازلهم بالقرب من المصنع، يوم أمس، على مجموعتين، نتيجة تطبيق وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني.
وذكرت أنه تم توفير السكن والطعام والمساعدات الطبية اللازمة لجميع المدنيين.
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Разрушенные здания на проспекте Мира в центре Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:35 GMT
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