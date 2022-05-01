https://arabic.sputniknews.com/20220501/-خبير-عسكري-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-تشجع-الصين-على-استعادة-تايوان--1061777185.html
خبير عسكري: "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشجع الصين على استعادة تايوان"
خبير عسكري: "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشجع الصين على استعادة تايوان"
نناقش في "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": هجمات من الجانب الأوكراني على مدن روسية، كيف ستؤثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على مصير تايوان؟... 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T11:27+0000
2022-05-01T11:27+0000
2022-05-01T11:27+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري:" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشجّع الصين على استعادة تايوان"
خبير عسكري:" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشجّع الصين على استعادة تايوان"
تتوجه أنظار العالم إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. هناك محطة أخرى تتزايد فيها حدة التنافس بين بكين وواشنطن، إنها تايوان.أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويد الجزيرة بمنظومة باتريوت وهو الأمر الذي احتجت عليه بكين واعتبرته عسكرة أمريكية للجزيرة. ويرى البعض أن سيناريو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيؤثر وبشكل كبير على مصير تايوان والعلاقات الصينية الأمريكية.عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، العميد أمين حطيط:من جهة أخرى، يقول الخبير العسكري العميد محمود عبد السلام عن هذه القضية:التفاصيل في الملف الصوتي
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محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشجع الصين على استعادة تايوان"
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نناقش في "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": هجمات من الجانب الأوكراني على مدن روسية، كيف ستؤثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على مصير تايوان؟ التحالف العربي يطلق سراح 163 أسيرًا شاركوا في العمليات القتالية ضد السعودية، أهم الأحداث الميدانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لهذا الأسبوع، إيران تكشف النقاب عن أسلحة تكتيكية جديدة.
تتوجه أنظار العالم إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. هناك محطة أخرى تتزايد فيها حدة التنافس بين بكين وواشنطن، إنها تايوان.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويد الجزيرة بمنظومة باتريوت وهو الأمر الذي احتجت عليه بكين واعتبرته عسكرة أمريكية للجزيرة. ويرى البعض أن سيناريو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيؤثر وبشكل كبير على مصير تايوان والعلاقات الصينية الأمريكية.
عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري، العميد أمين حطيط:
طبيعة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بذاتها ومفهومها واستراتيجيتها تقوم على الجمع بين الهدف الدفاعي والأمن القومي والأسلوب القتالي الهجومي، فإذا نجحت روسيا في هذا الموضوع فإن هناك شيء جديد سيحدث في العلاقات الدولية وهو منع التحرش والانقضاض على الحقوق الوطنية للشعوب والدول.
من جهة أخرى، يقول الخبير العسكري العميد محمود عبد السلام عن هذه القضية:
ما يجري الآن في سياق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا هو أمر يشجع الصين على استعادة هذه الجزيرة، فـروسيا تسعى من خلال هذه العملية إلى إعادة الأمور إلى نصابها وهو الأمر الذي يغضب الولايات المتحدة باعتبار أن واشنطن هي التي كانت تدعم تايوان.