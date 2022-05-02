https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-الهند-والصين-تحلان-محل-الشركات-الغربية-في-مشروع-سخالين--1-و2-1061793437.html

إعلام: الهند والصين تحلان محل الشركات الغربية في مشروع "سخالين -1 و2"

إعلام: الهند والصين تحلان محل الشركات الغربية في مشروع "سخالين -1 و2"

بدأت شركات النفط والغاز الغربية العملاقة بالانسحاب من روسيا بقوة وتتكبد خسائر مالية ضخمة. خسائرهم بالمليارات. وتحل محلها على الفور شركات النفط الكبيرة في الهند... 02.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-02T09:51+0000

2022-05-02T09:51+0000

2022-05-02T09:51+0000

اقتصاد

سخالين

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وفقًا لأكبر بوابة معلومات وأخبار يابانية Yahoo News Japan، فقد أصدرت الحكومة الهندية تعليماتها للشركات المملوكة للدولة في منطقتها بدء قطاع النفط والغاز العمل في قضايا الاستثمارات الكبيرة في "سخالين 1" بعد انسحاب الشركات الغربية منه. هذا يعني أنه في المستقبل القريب، يمكن للشركات الهندية استبدالها بالكامل.تقول مصادر إن الهند تتحدث عن استحواذ الهند على حصة ExxonMobil الأمريكية في "ساخلين- 1" وكذلك أسهم BP البريطانية في شركة النفط العملاقة "روسنفط".في فبراير/شباط، أعلن مجلس إدارة شركة BP عن خروجها من رأس مال شركة "روسنفط"، الذي تمتلك فيه 19.75% منذ عام 2013، ومن مشروع مشترك مع شركة حكومية روسية. تتوقع الشركة انخفاض أصولها في روسيا بمقدار 4 مليارات دولار.كما أصدرت الوزارة تعليمات إلى شركة OVL للنظر في الاستحواذ على حصة إكسون البالغة 30 في المئة في مشروع سخالين -1. إكسون هي شركة الإدارة لهذا العمل. تمتلك OVL بالفعلحصة 20% في سخالين -1. المشاركون الآخرون في المشروع هم شركة SODECO اليابانية (20%) وروسنفظ (20%).ويقدر إجمالي احتياطي حقول المشروع بـ 307 مليون طن من النفط و485 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.بدأت شركة النفط والغاز الأمريكية ExxonMobil في إجراء تخفيض مخطط له في إنتاج النفط في إطار مشروع سخالين -1. أعلنت الشركة وجود قوة قاهرة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في أوكرانيا، مما قد يجعل من الصعب أو يؤخر أو يمنع الوفاء بالتزاماتها وفقًا للاتفاقيات.تخطط ExxonMobil لمغادرة روسيا بالكامل بحلول 24 يونيو/حزيران، وإغلاق شركاتها، بما في ذلك في سخالين. في وقت سابق، كانت شركة النفط قد استدعت موظفيها، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مشروع سخالين 1 (إنتاج النفط والغاز).في وقت سابق، أفادت التقارير أن شركة شل البريطانية، التي أعلنت أيضًا انسحابها من روسيا، بدأت مفاوضات مع الشركات الصينية بشأن بيع حصتها في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في روسيا، سخالين -2. وقال مصدر لم يذكر اسمه، في الوقت الحالي، إن الشركات الصينية هي "المشتري الوحيد" الذي يمكن لشركة شل الاعتماد عليه، مما يفاقم بشدة من موقفها التفاوضي.

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اقتصاد, سخالين