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الإفراج عن 20 بحارا مصريا في اليمن... فيديو
الإفراج عن 20 بحارا مصريا في اليمن... فيديو
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، الإفراج عن 20 بحارا مصريا كانوا محتجزين في اليمن. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T08:51+0000
2022-05-02T08:51+0000
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وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن "الجهات السيادية" تمكنت من الإفراج عن 20 بحارا مصريا في اليمن، موضحا أن عملية تأمين عودتهم للبلاد جارية.وأشار إلى أن عملية الإفراج جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.ولم يعرف تحديدا ملابسات احتجاز البحارة المصريين في اليمن ولا توقيت الاحتجاز والإفراج عنهم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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الإفراج عن 20 بحارا مصريا في اليمن... فيديو
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أعلنت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، الإفراج عن 20 بحارا مصريا كانوا محتجزين في اليمن.
وذكر موقع "بوابة الأهرام"
أن "الجهات السيادية" تمكنت من الإفراج عن 20 بحارا مصريا في اليمن، موضحا أن عملية تأمين عودتهم للبلاد جارية.
وأشار إلى أن عملية الإفراج جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.
ولم يعرف تحديدا ملابسات احتجاز البحارة المصريين في اليمن ولا توقيت الاحتجاز والإفراج عنهم.