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الإفراج عن 20 بحارا مصريا في اليمن... فيديو
الإفراج عن 20 بحارا مصريا في اليمن... فيديو
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، الإفراج عن 20 بحارا مصريا كانوا محتجزين في اليمن. 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T08:51+0000
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وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن "الجهات السيادية" تمكنت من الإفراج عن 20 بحارا مصريا في اليمن، موضحا أن عملية تأمين عودتهم للبلاد جارية.وأشار إلى أن عملية الإفراج جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.ولم يعرف تحديدا ملابسات احتجاز البحارة المصريين في اليمن ولا توقيت الاحتجاز والإفراج عنهم.
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الإفراج عن 20 بحارا مصريا في اليمن... فيديو

08:51 GMT 02.05.2022
© AFP 2022 / Yassen Mohamedسفينة حربية مصرية
سفينة حربية مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© AFP 2022 / Yassen Mohamed
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أعلنت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، الإفراج عن 20 بحارا مصريا كانوا محتجزين في اليمن.
وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن "الجهات السيادية" تمكنت من الإفراج عن 20 بحارا مصريا في اليمن، موضحا أن عملية تأمين عودتهم للبلاد جارية.
وأشار إلى أن عملية الإفراج جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.
ولم يعرف تحديدا ملابسات احتجاز البحارة المصريين في اليمن ولا توقيت الاحتجاز والإفراج عنهم.
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