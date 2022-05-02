https://arabic.sputniknews.com/20220502/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يدمر-نقاط-تمركز-أوكرانية-و10-طائرات-مسيرة-خلال-يوم-واحد-1061792402.html
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يدمر نقاط تمركز أوكرانية و10 طائرات مسيرة خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يدمر نقاط تمركز أوكرانية و10 طائرات مسيرة خلال يوم واحد
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، تدمير 9 نقاط تمركز للقوات الأوكرانية، وتدمير راجمات للصواريخ من طراز "بي... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T08:26+0000
2022-05-02T08:26+0000
2022-05-02T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف في بيان: "قامت قوات الصواريخ خلال يوم واحد بتدمير 9 نقاط تمركز للقوى البشرية والعتاد، وراجمة للصواريخ من طراز "بي إم-24" غراد، وبطارية مدفعية".وأضاف كوناشينكوف: "كما تم إسقاط صاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-أو" في منطقة بيتروفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية"، مضيفا أنه، قامت قوات الدفاع الجوي الروسية خلال يوم واحد بتدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعات خاركوف وخيرسون وزاباروجيه، وجمهوريتي دونيستك ولوغانسك.كما أكد أن الصواريخ الروسية دمرت 38 مرفقًا عسكريًا لأوكرانيا بما في ذلك مستودعات الأسلحة في منطقتي بيرفومايسكي وإيليشيفكا وأن الطيران الروسي حيّد ما يصل إلى 160 عسكريا و26 وحدة من المعدات المدرعة الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: الجيش الروسي يدمر نقاط تمركز أوكرانية و10 طائرات مسيرة خلال يوم واحد
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، تدمير 9 نقاط تمركز للقوات الأوكرانية، وتدمير راجمات للصواريخ من طراز "بي إم-24"
وقال كوناشينكوف في بيان: "قامت قوات الصواريخ خلال يوم واحد بتدمير 9 نقاط تمركز للقوى البشرية والعتاد، وراجمة للصواريخ من طراز "بي إم-24" غراد، وبطارية مدفعية".
وأضاف كوناشينكوف: "كما تم إسقاط صاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-أو" في منطقة بيتروفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية"، مضيفا أنه، قامت قوات الدفاع الجوي الروسية خلال يوم واحد بتدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعات خاركوف وخيرسون وزاباروجيه، وجمهوريتي دونيستك ولوغانسك.
كما أكد أن الصواريخ الروسية دمرت 38 مرفقًا عسكريًا لأوكرانيا بما في ذلك مستودعات الأسلحة في منطقتي بيرفومايسكي وإيليشيفكا وأن الطيران الروسي حيّد ما يصل إلى 160 عسكريا و26 وحدة من المعدات المدرعة الأوكرانية.