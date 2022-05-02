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https://arabic.sputniknews.com/20220502/زيلينسكي-يطالب-تركيا-بعدم-قبول-السياح-الروس-1061790178.html
زيلينسكي يطالب تركيا بعدم قبول السياح الروس
زيلينسكي يطالب تركيا بعدم قبول السياح الروس
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تركيا يجب ألا تقبل السياح الروس، وعليها أن "تختار". 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T05:34+0000
2022-05-02T05:34+0000
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
أخبار تركيا اليوم
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وأشار زيلينسكي إلى أن أنقرة "تعمل كوسيط وتدعم أوكرانيا بخطوات مهمة". ومع ذلك، في الوقت نفسه، لوحظ "إعداد طرق سياحية خاصة بالسياح الروس"، حسب التلفزيون اليوناني العام "إي آر تي".وأضاف: "وأنا بصفتي رئيسًا، يجب أن أقول إن هذا مستحيل إذا أردنا إقامة علاقات ودية".وفقًا لزيلينسكي: "لا يمكن التعامل بهذه الطريقة، إنها معايير مزدوجة، مشيرا إلى أن "هذا ليس عدلاً". وقال: "لهذا السبب ألفت انتباه تركيا إلى هذا الأمر، أعتقد أن هذا غير ممكن، لأنه يجب اتخاذ خيار - هل أنت مع الحقيقة أم لا".كما شكر شعب اليونان على دعم أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, أخبار تركيا اليوم

زيلينسكي يطالب تركيا بعدم قبول السياح الروس

05:34 GMT 02.05.2022
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فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تركيا يجب ألا تقبل السياح الروس، وعليها أن "تختار".
وأشار زيلينسكي إلى أن أنقرة "تعمل كوسيط وتدعم أوكرانيا بخطوات مهمة". ومع ذلك، في الوقت نفسه، لوحظ "إعداد طرق سياحية خاصة بالسياح الروس"، حسب التلفزيون اليوناني العام "إي آر تي".
وأضاف: "وأنا بصفتي رئيسًا، يجب أن أقول إن هذا مستحيل إذا أردنا إقامة علاقات ودية".
وفقًا لزيلينسكي: "لا يمكن التعامل بهذه الطريقة، إنها معايير مزدوجة، مشيرا إلى أن "هذا ليس عدلاً". وقال: "لهذا السبب ألفت انتباه تركيا إلى هذا الأمر، أعتقد أن هذا غير ممكن، لأنه يجب اتخاذ خيار - هل أنت مع الحقيقة أم لا".
كما شكر شعب اليونان على دعم أوكرانيا.
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