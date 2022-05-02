https://arabic.sputniknews.com/20220502/وسائل-إعلام-فرنسية-تتحدث-عن-نظام-عالمي-جديد-بعد-العقوبات-ضد-روسيا-1061794517.html
وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن نظام عالمي جديد بعد العقوبات ضد روسيا
وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن نظام عالمي جديد بعد العقوبات ضد روسيا
كتبت صحيفة "لوفيغارو" أن الغرب، من خلال العقوبات، تسبب في خروج روسيا من النظام الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير الإجماع الدولي الذي تم إنشاؤه على مدى العقود... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T10:33+0000
2022-05-02T10:33+0000
2022-05-02T10:33+0000
العالم
روسيا
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تنص المقالة على أن "روسيا الحرة ستنشئ معسكرها الخاص، الذي سيكون أقوى من المعسكر الغربي بسبب احتمال دخول الصين والعديد من الدول الأخرى إليه"، مضيفًا أنه بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، فإن مسألة تغيير النظام العالمي سوف تظهر.بينما كان الغرب يحلم بعولمة أكثر فاعلية، كانت موسكو وبكين تفكران في نموذج بديل للعلاقات الدولية يقوم على تفوق الدول، وفقا للمؤلف.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
وسائل إعلام فرنسية تتحدث عن نظام عالمي جديد بعد العقوبات ضد روسيا
تابعنا عبر
كتبت صحيفة "لوفيغارو" أن الغرب، من خلال العقوبات، تسبب في خروج روسيا من النظام الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير الإجماع الدولي الذي تم إنشاؤه على مدى العقود الماضية.
تنص المقالة على أن "روسيا الحرة ستنشئ معسكرها الخاص، الذي سيكون أقوى من المعسكر الغربي بسبب احتمال دخول الصين والعديد من الدول الأخرى إليه"، مضيفًا أنه بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، فإن مسألة تغيير النظام العالمي سوف تظهر
.
بينما كان الغرب يحلم بعولمة أكثر فاعلية، كانت موسكو وبكين تفكران في نموذج بديل للعلاقات الدولية يقوم على تفوق الدول، وفقا للمؤلف.