https://arabic.sputniknews.com/20220503/إسرائيل-تعلن-الإغلاق-الشامل-في-الأراضي-الفلسطينية-حتى-منتصف-ليل-الجمعة-1061819883.html

إسرائيل تعلن الإغلاق الشامل في الأراضي الفلسطينية حتى منتصف ليل الجمعة

إسرائيل تعلن الإغلاق الشامل في الأراضي الفلسطينية حتى منتصف ليل الجمعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فرض الإغلاق الشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك خلال الفترة التي تصادف إحياء ذكرى ما يسمى بـ"قتلى معارك إسرائيل"... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T15:00+0000

2022-05-03T15:00+0000

2022-05-03T15:00+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060757108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c7c58a7438a19de039cf97ccf482391.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الإغلاق سيبدأ عصر اليوم الثلاثاء الذي يصادف ثاني أيام عيد الفطر، ويستمر حتى عصر الجمعة 6 مايو/ أيار الجاري".وتشمل إجراءات الإغلاق فرض طوق أمني على الضفة الغربية وإغلاق شامل للحواجز والمعابر بالإضافة إلى إغلاق الحواجز مع قطاع غزة (بيت حانون وكرم أبو سالم).وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "القرار اتخذ بناء على تقييم الوضع الأمني ​​وتوجيهات القيادة السياسية"، مضيفا أن "إعادة فتح الحواجز ورفع الطوق الأمني سيكون رهنا بتقييم الوضع".ولفت أدرعي إلى أنه "خلال فترة الإغلاق، لن يكون المرور ممكنًا من (يهودا والسامرة / الضفة الغربية) وغزة إلى إسرائيل إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، وبموافقة خاصة من منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".وكان الجيش الإسرائيلي أصاب فلسطينيا بجروح واعتقلت قواته 12 آخرين في الضفة الغربية اليوم الأحد، في وقت داهم فيه منزلي منفذي عملية إطلاق النار على مدخل مستوطنة "أرئيل" التي أدت لمقتل حارس أمن إسرائيلي.وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن شابا أصيب بجروح متوسطة جراء إصابته بطلق ناري في منطقة الحوض خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية "جبع" قضاء جنين.من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مسؤوليتها الكاملة عن تنفيذ عملية "سلفيت"، التي نفذها عناصرها في منطقة أرئيل، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخر، وذلك على خلفية الهجوم على المسجد الأقصى.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم