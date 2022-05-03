https://arabic.sputniknews.com/20220503/إسرائيل-تكشف-لأول-مرة-عن-مقتل-أحد-جنودها-في-عمق-الأراضي-السورية-1061811377.html

إسرائيل تكشف لأول مرة عن مقتل أحد جنودها في عمق الأراضي السورية

إسرائيل تكشف لأول مرة عن مقتل أحد جنودها في عمق الأراضي السورية

كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، اليوم الثلاثاء، عن عملية سرية في أعماق سوريا، قتل فيها أحد عناصر وحدة النخبة الإسرائيلية "سايريت متكال" في نشاط... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T09:36+0000

2022-05-03T09:36+0000

2022-05-03T09:36+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار سوريا اليوم

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وفي مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية، أعلن بارليف عن مقتل باراك شرعبي أحد مقاتلي وحدة "سييريت متكال" الخاصة، خلال "نشاط عملياتي" عام 1984، في مكان ما في عمق الأراضي السورية، وهو ما كانت الرقابة الإسرائيلية تحظر نشره. وبحسب الصفحة التذكارية على موقع "يزكور" الإسرائيلي، فقد تم تجنيد شرعابي في أكتوبر/ تشرين الأول 1981، لكنه تطوع لاحقًا لدورية الأركان العامة.وبعد تصريحاته "طالبت الرقابة بإزالة النشر لكنها وافقت لاحقًا على الإشارة إلى المكان الذي حدثت فيه العملية السرية".وفي مقابلة معهم قبل بضع سنوات، قال والديه إنهم "نقلوا لهم أنه قتل في حادث سيارة لكن جنازته حضرها مسؤولون رفيعو المستوى في جيش الدفاع الإسرائيلي الذين أخبروا عائلته سرًا بالعملية التي شارك فيها"، دون الكشف عن تفاصيلها.

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