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https://arabic.sputniknews.com/20220503/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يبحث-عن-بدائل-واردات-الغاز-الروسي-في-القارة-الأفريقية-1061807132.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل واردات الغاز الروسي في القارة الأفريقية
إعلام: الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل واردات الغاز الروسي في القارة الأفريقية
كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إيجاد أسواق أخرى وتحديدا في القارة الأفريقية لاستبدال واردات الطاقة الروسية. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T06:24+0000
2022-05-03T06:24+0000
العالم
اقتصاد
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وذكرت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية من أجل استبدال واردات الغاز من روسيا.وقالت الوكالة في تقريرها إن "دول أفريقيا وخاصة في الجزء الغربي من القارة مثل نيجيريا والسنغال وأنغولا تقدم إمكانات غير مستغلة في مجال الغاز الطبيعي المسال".كما يخطط الاتحاد الأوروبي لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بحلول الصيف. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لممر الغاز الجنوبي، الذي يأتي من خلاله الغاز من أذربيجان إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا.
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العالم, اقتصاد

إعلام: الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل واردات الغاز الروسي في القارة الأفريقية

06:24 GMT 03.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إيجاد أسواق أخرى وتحديدا في القارة الأفريقية لاستبدال واردات الطاقة الروسية.
وذكرت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية من أجل استبدال واردات الغاز من روسيا.
وقالت الوكالة في تقريرها إن "دول أفريقيا وخاصة في الجزء الغربي من القارة مثل نيجيريا والسنغال وأنغولا تقدم إمكانات غير مستغلة في مجال الغاز الطبيعي المسال".
كما يخطط الاتحاد الأوروبي لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بحلول الصيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لممر الغاز الجنوبي، الذي يأتي من خلاله الغاز من أذربيجان إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا.
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