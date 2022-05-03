https://arabic.sputniknews.com/20220503/إيران-تتهم-أمريكا-بوقف-مفاوضات-فيينا-وتقول-إن-الاتفاق-النووي-جاهز-للتوقيع-1061807230.html
إيران تتهم أمريكا بوقف مفاوضات فيينا وتقول إن الاتفاق النووي جاهز للتوقيع
إيران تتهم أمريكا بوقف مفاوضات فيينا وتقول إن الاتفاق النووي جاهز للتوقيع
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية "جاهزية اتفاق فيينا وأنه في انتظار التوقيع، لكن الولایات المتحدة الأمریكیة أوقفت المفاوضات. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T07:10+0000
2022-05-03T07:10+0000
2022-05-03T07:10+0000
أخبار إيران
آخر أخبار القدس الأن
الاتفاق النووي الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054530980_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_5eaab07f1a44970b67e7709d6aa741de.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع قناة المنار اللبنانية، إن "الولایات المتحدة لم تستطع اتخاذ القرار السیاسي بخصوص الاتفاق"، معربا عن أسفه لتمسك إدارة بایدن بالنهج الذي سلكه سلفه ترامب بدلا من إثبات أنها صادقة في ما تقول.وأعلن خطيب زاده، عن "استعداد إیران للعودة إلی مفاوضات فیینا إذا اتخذت أمریكا القرارات السياسية اللازمة في المواضيع القلیلة العالقة"، مضیفا: "ننتظر أن تثبت مجموعة 4+1، أن أمریكا قادرة علی الالتزام بتعهداتها".وبشأن القضیة الفلسطینیة، أكد أنه "لا یمكن المساومة علیها"، مشددا على أن إیران باقیة علی وعدها بتحریر القدس الشریف، مشیرا إلى أن وعود بعض الدول العربیة لشعوبها بأن تطبیع العلاقات مع الكیان الصهیوني سوف يحقق السلام للفلسطینیین هي وعود كاذبة ومضللة.وتابع قائلا : "بذلنا الجهود لأن يدفع الكيان الصهيوني المؤقت أثمانا باهظة بسبب انتهاكاته، كما سعینا لرفع هذه الأثمان الذي یدفعها الكیان ومن خلفه ومن یسانده في جميع الساحات الممكنة، طوال العقود الأربعة الماضیة".
https://arabic.sputniknews.com/20220427/علي-أكبر-صالحي-موقف-إيران-المنطقي-والعقلاني-هو-الذي-حال-دون-انهيار-الاتفاق-النووي-1061668712.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054530980_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1caf9a812f375d1fcd96f38860a8d120.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, آخر أخبار القدس الأن, الاتفاق النووي الإيراني
إيران تتهم أمريكا بوقف مفاوضات فيينا وتقول إن الاتفاق النووي جاهز للتوقيع
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية "جاهزية اتفاق فيينا وأنه في انتظار التوقيع، لكن الولایات المتحدة الأمریكیة أوقفت المفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع قناة المنار اللبنانية
، إن "الولایات المتحدة لم تستطع اتخاذ القرار السیاسي بخصوص الاتفاق"، معربا عن أسفه لتمسك إدارة بایدن بالنهج الذي سلكه سلفه ترامب بدلا من إثبات أنها صادقة في ما تقول.
وأعلن خطيب زاده، عن "استعداد إیران للعودة إلی مفاوضات فیینا إذا اتخذت أمریكا القرارات السياسية اللازمة في المواضيع القلیلة العالقة"، مضیفا: "ننتظر أن تثبت مجموعة 4+1، أن أمریكا قادرة علی الالتزام بتعهداتها".
وبشأن القضیة الفلسطینیة، أكد أنه "لا یمكن المساومة علیها"، مشددا على أن إیران باقیة علی وعدها بتحریر القدس الشریف، مشیرا إلى أن وعود بعض الدول العربیة لشعوبها بأن تطبیع العلاقات مع الكیان الصهیوني سوف يحقق السلام للفلسطینیین هي وعود كاذبة ومضللة.
وتابع قائلا : "بذلنا الجهود لأن يدفع الكيان الصهيوني المؤقت أثمانا باهظة بسبب انتهاكاته، كما سعینا لرفع هذه الأثمان الذي یدفعها الكیان ومن خلفه ومن یسانده في جميع الساحات الممكنة، طوال العقود الأربعة الماضیة".