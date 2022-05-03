https://arabic.sputniknews.com/20220503/إيران-تتهم-أمريكا-بوقف-مفاوضات-فيينا-وتقول-إن-الاتفاق-النووي-جاهز-للتوقيع-1061807230.html

إيران تتهم أمريكا بوقف مفاوضات فيينا وتقول إن الاتفاق النووي جاهز للتوقيع

إيران تتهم أمريكا بوقف مفاوضات فيينا وتقول إن الاتفاق النووي جاهز للتوقيع

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية "جاهزية اتفاق فيينا وأنه في انتظار التوقيع، لكن الولایات المتحدة الأمریكیة أوقفت المفاوضات. 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T07:10+0000

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2022-05-03T07:10+0000

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الاتفاق النووي الإيراني

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مقابلة مع قناة المنار اللبنانية، إن "الولایات المتحدة لم تستطع اتخاذ القرار السیاسي بخصوص الاتفاق"، معربا عن أسفه لتمسك إدارة بایدن بالنهج الذي سلكه سلفه ترامب بدلا من إثبات أنها صادقة في ما تقول.وأعلن خطيب زاده، عن "استعداد إیران للعودة إلی مفاوضات فیینا إذا اتخذت أمریكا القرارات السياسية اللازمة في المواضيع القلیلة العالقة"، مضیفا: "ننتظر أن تثبت مجموعة 4+1، أن أمریكا قادرة علی الالتزام بتعهداتها".وبشأن القضیة الفلسطینیة، أكد أنه "لا یمكن المساومة علیها"، مشددا على أن إیران باقیة علی وعدها بتحریر القدس الشریف، مشیرا إلى أن وعود بعض الدول العربیة لشعوبها بأن تطبیع العلاقات مع الكیان الصهیوني سوف يحقق السلام للفلسطینیین هي وعود كاذبة ومضللة.وتابع قائلا : "بذلنا الجهود لأن يدفع الكيان الصهيوني المؤقت أثمانا باهظة بسبب انتهاكاته، كما سعینا لرفع هذه الأثمان الذي یدفعها الكیان ومن خلفه ومن یسانده في جميع الساحات الممكنة، طوال العقود الأربعة الماضیة".

https://arabic.sputniknews.com/20220427/علي-أكبر-صالحي-موقف-إيران-المنطقي-والعقلاني-هو-الذي-حال-دون-انهيار-الاتفاق-النووي-1061668712.html

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